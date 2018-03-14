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Vila Velha

Mais uma agência dos Correios é assaltada no ES

Bandidos levaram o dinheiro que estava no cofre; quantia não foi revelada

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:10
Agência dos Correios localizada no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Internauta Gazeta Online
A agência dos Correios localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Ibes, em Vila Velha, foi assaltada na tarde desta quarta-feira (14). De acordo com testemunhas, dois homens armados entraram no local e renderam os funcionários, entre eles, uma grávida de 4 meses. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo testemunhas, os criminosos entraram na agência exigindo aos funcionários o dinheiro do cofre. O valor, não revelado, foi guardado dentro de uma mochila. Eles fugiram a pé.
Um funcionário da agência conseguiu correr até o 4º Batalhão da Policia Militar, a cerca de 40 metros do local, para pedir ajuda. Porém, ele foi informado que a PM não poderia sair para procurar os criminosos. Entretanto, os policiais acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) para fazer a ronda, mas os bandidos ainda não foram encontrados.
A reportagem demandou a Polícia Militar e, em nota, a assessoria respondeu que o policial que atendeu ao chamado do funcionário, estava de sentinela. Portanto, não poderia abandonar o posto:
"A Polícia Militar informa que as viaturas de serviço operacional são empregadas por setores nas ruas do município, o que exige seu acionamento pelo canal oficial 190. Em relação ao militar escalado em frente à entrada do quartel, está em serviço de sentinela e não pode abandonar seu posto em nenhuma hipótese. A PM ressalta que atendeu ao chamado tão logo fora notificada da ação criminosa".
NOTA DOS CORREIOS
"Os Correios confirmam o assalto ocorrido à Agência Franqueada do Ibes. Seguindo a Política de Segurança dos Correios, não são divulgadas informações sobre o crime. Por se tratar de uma unidade franqueada, as investigações são conduzidas pela Polícia Civil. A AGF Ibes já foi reaberta e está funcionando normalmente".
Moradores da região contaram a reportagem do Gazeta Online sobre a insegurança no bairro. De acordo com eles, a presença do batalhão não traz sensação de segurança e tranquilidade, pois isso não impediu a ação dos criminosos.

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