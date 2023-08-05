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Em decomposição

Mais um corpo é encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari

Vítima foi localizada por moradores da região; se confirmada a morte por afogamento, será o quarto caso registrado em 13 dias
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 ago 2023 às 16:24

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 16:24

Mais um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (5), na Praia do Riacho, em Guarapari. A vítima é um homem, que vestia apenas uma bermuda cor-de-rosa. Se confirmada a causa da morte por afogamento, será o quarto caso em 13 dias na região. 
Os bombeiros foram acionados por moradores da localidade, que encontraram o corpo em adiantado estado de decomposição na areia, em frente a um galpão de panelas. A Polícia Civil também esteve na praia e, conforme informações da assessoria, não há detalhes sobre o caso. Assim, não foram esclarecidos questionamentos sobre a identidade da vítima e se a causa da morte foi afogamento ou se há indícios de crime. 
Guarapari
Um corpo em adiantado estado de decomposição foi encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari, neste sábado (5) Crédito: Internauta
"A ocorrência está em andamento e o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso", diz a Polícia Civil, em nota. 

Outros casos

Na última quarta-feira (2), havia sido localizado o corpo de uma vítima de afogamento na Praia do Riacho. Tratava-se de um dos dois homens que desapareceram ao serem levados pela água após entrarem no mar durante a madrugada do mesmo dia, na Praia das Pelotas, também em Guarapari. A suspeita é que a vítima encontrada neste sábado possa ser o outro desaparecido. 
A Praia de Pelotas, localizada no bairro Ipiranga, registrou a quarta morte em 13 dias. O local é o mesmo onde dois jovens de Minas Gerais, namorados, que estavam em uma excursão, se afogaram no dia 23 de julho após caírem de uma pedra na água.
Anderson Tito e Thiago José morreram após escorregarem de uma pedra na praia na tarde do dia 23 de julho. O corpo de Thiago foi encontrado primeiro, na tarde do dia 25, na Praia de Guaibura, e o Anderson, namorado dele, foi localizado por populares no dia seguinte, 26 de julho.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas devido à correnteza e às pedras.

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