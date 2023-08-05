Mais um corpo é encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari

Mais um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (5), na Praia do Riacho, em Guarapari. A vítima é um homem, que vestia apenas uma bermuda cor-de-rosa. Se confirmada a causa da morte por afogamento, será o quarto caso em 13 dias na região.
Os bombeiros foram acionados por moradores da localidade, que encontraram o corpo em adiantado estado de decomposição na areia, em frente a um galpão de panelas. A Polícia Civil também esteve na praia e, conforme informações da assessoria, não há detalhes sobre o caso. Assim, não foram esclarecidos questionamentos sobre a identidade da vítima e se a causa da morte foi afogamento ou se há indícios de crime.
"A ocorrência está em andamento e o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso", diz a Polícia Civil, em nota.
Outros casos
Na última quarta-feira (2), havia sido localizado o corpo de uma vítima de afogamento na Praia do Riacho. Tratava-se de um dos dois homens que desapareceram ao serem levados pela água após entrarem no mar durante a madrugada do mesmo dia, na Praia das Pelotas, também em Guarapari. A suspeita é que a vítima encontrada neste sábado possa ser o outro desaparecido.
A Praia de Pelotas, localizada no bairro Ipiranga, registrou a quarta morte em 13 dias. O local é o mesmo onde dois jovens de Minas Gerais, namorados, que estavam em uma excursão, se afogaram no dia 23 de julho após caírem de uma pedra na água.
Anderson Tito e Thiago José morreram após escorregarem de uma pedra na praia na tarde do dia 23 de julho. O corpo de Thiago foi encontrado primeiro, na tarde do dia 25, na Praia de Guaibura, e o Anderson, namorado dele, foi localizado por populares no dia seguinte, 26 de julho.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas devido à correnteza e às pedras.