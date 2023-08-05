Mais um corpo é encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari

Um corpo em adiantado estado de decomposição foi encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari, neste sábado (5)

"A ocorrência está em andamento e o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso", diz a Polícia Civil, em nota.