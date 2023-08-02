Dupla some no mar na mesma praia em que namorados morreram em Guarapari

Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana Crédito: Archimedes Patricio

Atualização Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 14h30, populares avistaram um corpo boiando na Praia do Riacho, também no município. A vítima foi recolhida e a Perícia da Polícia Civil acionada. Segundo a corporação, as buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento.

Após o desaparecimento dos dois homens nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por pessoas que viram a cena. Aos militares, testemunhas contaram que um homem entrou no mar, desapareceu, e o outro, com o intuito de salvá-lo, entrou também, mas acabou sendo levado pela água.

Bombeiros tentaram realizar buscas pelos desaparecidos ainda durante a madrugada, mas, devido à falta de luminosidade, não obtiveram sucesso. Já durante a manhã, as buscas pelas vítimas foram iniciadas, de forma superficial, sem o uso de embarcações por ser uma área com fortes correntezas.

A Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo, informou que foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência e, quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava realizando os trabalhos.

Corpo encontrado

Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 14h30, populares avistaram um corpo boiando na Praia do Riacho, também no município. "A vítima foi recolhida e a Perícia da Polícia Civil acionada. As buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento", destacou a corporação.

Polícia Civil destacou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que ainda estão em andamento, mais detalhes serão divulgados.

Casal de turistas morreu na mesma praia

Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram

O desaparecimento dos dois homens nesta quarta-feira aconteceu uma semana após a morte de dois turistas na mesma praia. Os jovens Anderson Tito e Thiago José estavam em uma excursão, vinda de Minas Gerais, quando se afogaram após escorregarem de uma pedra, na Praia de Pelotas, no bairro Ipiranga, na tarde do dia 23 de julho