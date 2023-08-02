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Dois homens

Dupla some no mar na mesma praia em que namorados morreram em Guarapari

Uma das vítimas entrou no mar na madrugada desta terça-feira (2) e não conseguiu sair; nesse momento, o segundo homem entrou para tentar ajudar, mas acabou sendo levado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 13:00

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 13:00

Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em duas semanas
Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana Crédito: Archimedes Patricio

Atualização

02/08/2023 - 4:16
Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 14h30, populares avistaram um corpo boiando na Praia do Riacho, também no município. A vítima foi recolhida e a Perícia da Polícia Civil acionada. Segundo a corporação, as buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento.
Dois homens desapareceram após entrarem no mar na madrugada desta quarta-feira (2), na Praia das Pelotas, em Guarapari. O local é o mesmo onde dois jovens de Minas Gerais, namorados, que estavam em uma excursão, se afogaram na semana passada após caírem de uma pedra na água.
Após o desaparecimento dos dois homens nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por pessoas que viram a cena. Aos militares, testemunhas contaram que um homem entrou no mar, desapareceu, e o outro, com o intuito de salvá-lo, entrou também, mas acabou sendo levado pela água.
Bombeiros tentaram realizar buscas pelos desaparecidos ainda durante a madrugada, mas, devido à falta de luminosidade, não obtiveram sucesso. Já durante a manhã, as buscas pelas vítimas foram iniciadas, de forma superficial, sem o uso de embarcações por ser uma área com fortes correntezas.
A Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo, informou que foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência e, quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava realizando os trabalhos. 

Corpo encontrado

Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 14h30, populares avistaram um corpo boiando na Praia do Riacho, também no município. "A vítima foi recolhida e a Perícia da Polícia Civil acionada. As buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento", destacou a corporação.
Polícia Civil destacou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que ainda estão em andamento, mais detalhes serão divulgados. 

Casal de turistas morreu na mesma praia 

Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari
Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram
O desaparecimento dos dois homens nesta quarta-feira aconteceu uma semana após a morte de dois turistas na mesma praia.  Os jovens Anderson Tito e Thiago José estavam em uma excursão, vinda de Minas Gerais, quando se afogaram após escorregarem de uma pedra, na Praia de Pelotas, no bairro Ipiranga, na tarde do dia 23 de julho
O corpo de Thiago foi encontrado primeiro, na tarde do dia 25, na Praia de Guaibura, e o Anderson, namorado dele, foi localizado por populares no dia seguinte, 26 de julho. Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas devido à correnteza e às pedras.

Atualização

02/08/2023 - 4:16
Após a publicação desta reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 14h30, populares avistaram um corpo boiando na Praia do Riacho, também no município. A vítima foi recolhida e a Perícia da Polícia Civil acionada. Segundo a corporação, as buscas pela outra vítima desaparecida continuam em andamento.

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