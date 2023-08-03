Encontrado corpo de um dos dois homens que sumiram no mar de Guarapari

Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana Crédito: Archimedes Patricio

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento por volta de 14h30, após populares terem avistado um corpo boiando na Praia do Riacho. Ao chegarem no local, os militares recolheram o corpo da vítima e acionaram a Polícia Civil.

A Polícia Civil destacou que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, ainda em andamento, mais detalhes serão divulgados.

Os Bombeiros ressaltaram que a segunda vítima segue desaparecida e as buscas seguem, de forma superficial, em andamento nesta quinta-feira (3).

Terceira morte na mesma praia em uma semana