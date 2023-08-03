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Afogamento

Encontrado corpo de um dos dois homens que sumiram no mar de Guarapari

Dupla entrou no mar na madrugada de quarta-feira (2), na Praia das Pelotas; corpo foi encontrado na Praia do Riacho, na tarde do mesmo dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 09:47

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 09:47

Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana
Praia das Pelotas, em Guarapari, registrou quatro afogamentos em cerca de uma semana Crédito: Archimedes Patricio
O corpo de uma vítima de afogamento foi encontrado na Praia do Riacho, em Guarapari, na tarde da última quarta-feira (2). A vítima é um dos dois homens que desapareceram ao serem levados pela água após entrarem no mar durante a madrugada do mesmo dia, na Praia das Pelotas, no município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento por volta de 14h30, após populares terem avistado um corpo boiando na Praia do Riacho. Ao chegarem no local, os militares recolheram o corpo da vítima e acionaram a Polícia Civil.
A Polícia Civil destacou que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, ainda em andamento, mais detalhes serão divulgados.
Os Bombeiros ressaltaram que a segunda vítima segue desaparecida e as buscas seguem, de forma superficial, em andamento nesta quinta-feira (3).

Terceira morte na mesma praia em uma semana

A Praia de Pelotas, localizada no bairro Ipiranga, registrou a terceira morte em uma semana. O local é o mesmo onde dois jovens de Minas Gerais, namorados, que estavam em uma excursão, se afogaram na semana passada após caírem de uma pedra na água.
Anderson Tito e Thiago José morreram após escorregarem de uma pedra na praia na tarde do dia 23 de julho. O corpo de Thiago foi encontrado primeiro, na tarde do dia 25, na Praia de Guaibura, e o Anderson, namorado dele, foi localizado por populares no dia seguinte, 26 de julho.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas devido à correnteza e às pedras.

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