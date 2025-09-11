Três ainda foragidos

Mais dois presos por mortes em cemitério de Vila Velha após racha no PCV

Emboscada aconteceu em dezembro de 2024 e quatro pessoas foram baleadas; somente uma sobreviveu

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:57

Seis são réus pelos assassinatos ocorridos no cemitério em Alvorada, Vila Velha Crédito: Priciele Venturini e Polícia Civil

Mais dois acusados pelo ataque em um cemitério em Alvorada, Vila Velha, foram presos. O crime ocorreu em 2024, e a Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (11) que seis pessoas foram indiciadas pela morte de dois homens e de um adolescente. Uma quarta pessoa também foi baleada, mas sobreviveu. A investigação policial aponta que a motivação para a emboscada foi um racha dentro da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Três criminosos ainda seguem foragidos.

A emboscada

Em dezembro do ano passado, os seis bandidos acusados pelo ataque chamaram o grupo de quatro pessoas para o cemitério. Segundo o delegado Cleudes Junior, todos os 10 pertenciam à mesma facção, mas o grupo estava dividido devido ao racha na organização criminosa.

"A ordem das mortes partiu de lideranças mais novas que queriam tomar a liderança de pessoas mais antigas da região. Em razão disso, começaram a promover ataques", explicou o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

À esquerda: Vinícius Coutinho da Costa, 27 anos. À direita, Kayque Siqueira da Silva, 18 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No caminho para o cemitério, Vinícius Coutinho da Costa, de 27 anos, percebeu que tinha algo errado. Ele correu, mas foi baleado e morreu. Os outros três seguiram. Já no local do ataque, Kayque Siqueira da Silva, de 18 anos, Davy Ferreira Rosalvo de 13 anos e um jovem de 18 anos passaram por um verdadeiro tribunal do crime, e a sentença foi a morte. Os três foram atingidos e só a vítima de 18 anos sobreviveu.

Quem são os autores do ataque

Polícia Civil divulga fotos dos três presos e três foragidos por crime em cemitério Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil identificou seis homens responsáveis pelo ataque no cemitério. Um deles foi preso em operação ocorrida em junho deste ano, e outros dois capturados no último dia 8. Três seguem foragidos. Veja a lista:

Rodrigo Pereira Aranha, o Patatá, de 20 anos: preso em 8 de setembro em Jardim América, Cariacica



Deyvison Ruhan de Paula Barbosa, o Deivinho, de 27 anos: preso em 10 de junho durante a Operação Sepulcro



Jhonatan Souza Vieira, o Orelha, de 21 anos: preso em 8 de setembro em Jabaeté, Vila Velha



Raylander Santos de Freitas, de 29 anos: foragido



João Vitor Oliveira de Andrade, o Gordinho Maldito, de 20 anos: foragido



Tiago da Silva Martins, o Sete Vidas, de 21 anos: foragido



Mensagens falavam sobre racha

Uma das mensagens que circulou em grupos de WhatsApp após o racha na facção PCV Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Conforme noticiado por A Gazeta no início deste ano, lideranças antigas do PCV não reconhecem os novos chefes da facção. Por esse motivo, querem sair do grupo. Isso fez com que os novos começassem a atacar áreas dominadas pelos antigos. Essa divisão no grupo virou assunto nos grupos de WhatsApp dos bandidos, como mostram os prints de conversas divulgados pela Polícia Civil.

Dois dias antes do ataque no cemitério, uma das mensagens dizia o seguinte: "A partir de agora, nós do PCV + CV (ou seja, o grupo das lideranças novas) não fazemos mais 'corres' com os caras do Cobi e do GR (Morro da Garrafa). Final de ano aí, sei que vários gostam de se divertir, mas atividade por onde andam... Para não acabar caindo nas mãos de quem antes era aliado nosso".

Outro texto que circulava por grupos de criminosos detalhava sobre as lideranças antigas do PCV que não estariam mais filiadas à facção (leia abaixo).

Uma das mensagens que circulou em grupos de WhatsApp após o racha na facção PCV Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ajude a polícia

Agora, a polícia está à procura dos três foragidos. Eles já são réus pelo crime. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Raylander, João Vitor ou Tiago, pode enviar de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br.

