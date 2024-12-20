Adolescente é morto em cemitério e outras pessoas são baleadas em Vila Velha

Cemitério Municipal do Bosque, onde adolescente foi morto em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini

Atualização Dos quatro atingidos no ataque, três morreram. A Polícia Civil identificou que seis homens cometeram o crime. Veja mais detalhes aqui

Um adolescente foi assassinado a tiros dentro do Cemitério Municipal do Bosque, em Alvorada, Vila Velha . O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (20). A polícia acredita que tenha ocorrido uma emboscada, já que outras três pessoas foram baleadas e socorridas no entorno do local durante a madrugada, dando a entender que tentaram fugir dos disparos que começaram ali.

Moradores da região contaram que foram acordados pelo barulho dos tiros. "Não escutei nenhum grito, só tiro, muito tiro. Eu ainda fiquei acordada, só que achei que era lá para baixo, nunca que eu iria imaginar que era aqui dentro do cemitério", comentou uma mulher, que preferiu não ser identificada.

Depois dos disparos, por volta de meia-noite e quinze, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foram até a Avenida Senador Robert Kennedy, em São Torquato, porque lá havia um homem caído no chão com mais de seis perfurações nos membros inferiores, superiores e na cabeça. O local fica a 500 metros do cemitério. Ele não foi identificado e foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Dez minutos depois, a PM foi até a Avenida Ernesto Canal, em Alvorada, a 250 metros do cemitério, onde havia um homem de 18 anos com oito perfurações pelo corpo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

Foi nesse momento que testemunhas revelaram que o tiroteio teria começado no Cemitério de Alvorada, onde estaria acontecendo uma "reunião".

TV Gazeta, a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Polícia Civil ainda registrou um terceiro baleado, na mesma região. Já pela manhã, por volta das 7h50, o corpo de um adolescente foi localizado no cemitério. Moradores disseram o garoto, que teria 13 anos, era do bairro vizinho. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da, a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.