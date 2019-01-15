Home
Mãe acusa vizinho de agredir filho dentro de condomínio em Vila Velha

Os vizinhos, que estavam no local e viram a situação, chamaram a polícia e agora a mãe do garoto agredido pelo adulto está cobrando justiça