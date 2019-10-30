Madrugada de medo: ataque com fuzil, morte e bala perdida no Alagoano

Quem vive no bairro Alagoano, em Vitória, passou por momentos de medo na madrugada desta quarta-feira (30). Por volta de 1h30, cinco criminosos armados inclusive com um fuzil invadiram o bairro atirando para todos os lados. Um homem acabou executado e outro foi vítima de bala perdida. Marcas dos disparos ficaram visíveis em muros e casas. Nenhum suspeito foi localizado.
Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que cinco criminosos que seriam do Morro do Cabral, também na Capital, invadiram o bairro atirando para todos os lados. Mas, segundo as testemunhas, eles pareciam ter um alvo certo: um homem que bebia cerveja com os amigos, identificado pelos moradores apenas como Ademir. Um homem, de 28 anos, que bebia com o grupo afirmou ter sido vítima de bala perdida durante o ataque. A polícia não informou em que região do corpo o jovem foi atingido.
O alvo dos disparos chegou a correr para fugir do ataque, mas foi perseguido e alcançado pelos suspeitos. De acordo com o relatório da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi morto na Escadaria Izaura Pirola. Moradores contaram que ouviram inúmeros disparos e que os bandidos também usaram um fuzil.
A vítima não estava portando documentos e ainda não foi identificada pela polícia. O homem baleado foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, mas o estado de saúde dele não foi informado. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.