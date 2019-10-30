Madrugada de medo: ataque com fuzil, morte e bala perdida no Alagoano

Moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta que cinco criminosos que seriam do Morro do Cabral, também na Capital, invadiram o bairro atirando para todos os lados. Mas, segundo as testemunhas, eles pareciam ter um alvo certo: um homem que bebia cerveja com os amigos, identificado pelos moradores apenas como Ademir. Um homem, de 28 anos, que bebia com o grupo afirmou ter sido vítima de bala perdida durante o ataque. A polícia não informou em que região do corpo o jovem foi atingido.