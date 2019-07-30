Marceneiro é morto a tiros no Morro do Alagoano, em Vitória

Familiares da vítima, que preferiram não se identificar, contaram que Henrique já teve envolvimento com o crime no passado, mas que, há cerca de dois anos, vivia uma vida longe da criminalidade, trabalhando como marceneiro.

Amigos, que também não quiseram se identificar, creditam que o crime tenha relação com o envolvimento do Henrique com o crime no passado. Muito abalados, o pai não conseguiu falar com a imprensa e os amigos definiram a morte de Henrique como uma grande covardia.