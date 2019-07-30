Marceneiro é morto a tiros no Morro do Alagoano, em Vitória

Um marceneiro de 24 anos foi assassinado na Rua Ana Guimarães, no Morro do Alagoano, Vitória, na tarde desta terça-feira (30). Henrique Mewes Martins foi perseguido pelos criminosos na Escadaria da Fama, até chegar à rua onde foi morto. De acordo com moradores, foram ouvidos mais de 20 tiros.
Familiares da vítima, que preferiram não se identificar, contaram que Henrique já teve envolvimento com o crime no passado, mas que, há cerca de dois anos, vivia uma vida longe da criminalidade, trabalhando como marceneiro.
Amigos, que também não quiseram se identificar, creditam que o crime tenha relação com o envolvimento do Henrique com o crime no passado. Muito abalados, o pai não conseguiu falar com a imprensa e os amigos definiram a morte de Henrique como uma grande covardia.
A Polícia Militar está no local e aguarda a Polícia Civil para perícia do corpo. De acordo com a PM, nenhuma testemunha soube dizer quantos criminosos eram, nem a identificação deles. Ainda não se sabe quantos tiros atingiram Henrique.