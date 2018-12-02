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Crime

Mulher é morta a facadas no Morro Alagoano

O crime aconteceu por volta das 13 horas no Beco Peçanha

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 23:38
Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta a facadas dentro de casa na tarde deste sábado (1º), em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, Sônia Maria Vicente do Nascimento foi ferida no braço, pescoço, rosto e ombro.  
O crime aconteceu por volta das 13 horas no Beco Peçanha, no Morro Alagoano. Ao todo foram nove perfurações pelo corpo devido a golpes deferidos feitos por uma arma branca, faca.
O caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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A assessoria da Polícia Civil informou, por maio de nota, que outras informações não seriam passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. E, pediu para que as pessoas realizem denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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