Mulher é morta a facadas no Morro Alagoano

O caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A assessoria da Polícia Civil informou, por maio de nota, que outras informações não seriam passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. E, pediu para que as pessoas realizem denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.