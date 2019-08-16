Uma loja localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, foi assaltada pela segunda vez no intervalo de apenas três dias. A nova ação criminosa ocorreu nesta sexta-feira (16).
De acordo com a gerente comercial do estabelecimento, Elaci Braun, de 37 anos, o suspeito entrou no local dizendo que teria vindo buscar o que não conseguiu levar na última quarta-feira (14). Nos dois assaltos, o criminoso chegou armado.
Loja em Vitória é assaltada duas vezes pelo mesmo bandido em três dias
Segundo a lojista, o prejuízo total ainda não foi calculado. "Na quarta fomos assaltados, o sujeito chegou armado, rendeu as meninas que trabalham aqui e levou uma quantia em dinheiro. Hoje ele já chegou empurrando a gente desde a porta, mandou subirmos as escadas e ficarmos lá em cima. Para a menina do caixa, ele pediu o dinheiro. O prejuízo não conseguimos calcular ainda porque hoje, além do dinheiro em caixa que ele levou, ele também pegou os comprovantes de cartão", contou.
Elaci chegou a informar que a polícia esteve no local para colher dados sobre o crime nas duas ocorrências, mas, até o momento, o suspeito não foi encontrado.
Os assaltos por aqui acontecem todas as semanas, e não é comum vermos a polícia fazendo ronda pelo Centro. A gente trabalha apreensivo, com medo. Por enquanto ninguém fez mal à gente. Mas vai que um dia fazem alguma coisa, né? A gente trabalha com medo
O OUTRO LADO
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar se manifestou no sentido de que realiza constantes operações em todo o Centro de Vitória, como em pontos base, cercos táticos, patrulhamento a pé em locais de mais difícil acesso, como escadarias e becos, abordagens a coletivos, veículos e pessoas, além do policiamento ostensivo de rotina. Confira a nota:
"O comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão, responsável pelo policiamento na região, ressalta que, apesar das atividades desenvolvidas no local, conta com a participação da população, para que o resultado seja ainda melhor em relação às ações de segurança pública, acionando imediatamente uma viatura em casos de crime em andamento, via Ciodes (190). É importante que as vítimas também registrem o boletim de ocorrência na delegacia para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo na região".