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Loja é arrombada com ajuda de carro pela segunda vez em 12 dias na Serra

Funcionários afirmam que a ação envolveu cerca de oito pessoas. Um carro foi utilizado para abrir a porta de aço e aparelhos eletrônicos foram furtados durante a madrugada

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:32
Bancada de celulares vazia após ação de assaltantes Crédito: Ricardo Medeiros
Uma loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (7) pela segunda vez em 12 dias. Na invasão, que aconteceu de madrugada, foram levados todos os aparelhos celulares, notebooks e outros eletrônicos (veja o vídeo abaixo).
O gerente da loja afirmou que os celulares furtados foram bloqueados, o que impede o uso pelos bandidos. Testemunhas e funcionários afirmam que, nesta madrugada, cerca de oito homens arrombaram a porta de entrada com um carro. Eles teriam jogado o carro contra a porta de aço até que ela quebrasse e eles conseguissem entrar.
O supervisor do estabelecimento informou, ainda, que vai pedir autorização à prefeitura para colocar uma proteção na calçada, conhecida como 'gelo baiano', para tentar evitar esse tipo de arrombamento.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar, por nota, afirma que teve acesso ao videomonitoramento do local. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. A PM diz ainda que o gerente do estabelecimento foi orientado a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. 
OUTRA VEZ
Loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (7) pela segunda vez em 15 dias Crédito: Daniela Carla
E não é a primeira vez que o estabelecimento passa por uma situação assim. Nos últimos 12 dias foram dois arrombamentos. O primeiro caso aconteceu no último dia 25 de julho. Os assaltantes usaram uma caminhonete para arrombar o estabelecimento.
Foram levados eletrodomésticos, televisões e parte do mostruário de celulares. Por conta dessa invasão, a porta de aço ficou retorcida e foi retirada por serralheiros. E também foram encontrados partes do veículo utilizado para o furto na calçada da loja.
Loja é arrombada com ajuda de carro pela segunda vez em 12 dias na Serra
Com informações de Daniela Carla da TV Gazeta

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