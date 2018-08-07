Loja é arrombada com ajuda de carro pela segunda vez em 12 dias na Serra

Bancada de celulares vazia após ação de assaltantes Crédito: Ricardo Medeiros

Uma loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (7) pela segunda vez em 12 dias. Na invasão, que aconteceu de madrugada, foram levados todos os aparelhos celulares, notebooks e outros eletrônicos (veja o vídeo abaixo).

O gerente da loja afirmou que os celulares furtados foram bloqueados, o que impede o uso pelos bandidos. Testemunhas e funcionários afirmam que, nesta madrugada, cerca de oito homens arrombaram a porta de entrada com um carro. Eles teriam jogado o carro contra a porta de aço até que ela quebrasse e eles conseguissem entrar.

O supervisor do estabelecimento informou, ainda, que vai pedir autorização à prefeitura para colocar uma proteção na calçada, conhecida como 'gelo baiano', para tentar evitar esse tipo de arrombamento.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar, por nota, afirma que teve acesso ao videomonitoramento do local. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. A PM diz ainda que o gerente do estabelecimento foi orientado a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.

OUTRA VEZ

Loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (7) pela segunda vez em 15 dias Crédito: Daniela Carla

E não é a primeira vez que o estabelecimento passa por uma situação assim. Nos últimos 12 dias foram dois arrombamentos. O primeiro caso aconteceu no último dia 25 de julho. Os assaltantes usaram uma caminhonete para arrombar o estabelecimento.

Foram levados eletrodomésticos, televisões e parte do mostruário de celulares. Por conta dessa invasão, a porta de aço ficou retorcida e foi retirada por serralheiros. E também foram encontrados partes do veículo utilizado para o furto na calçada da loja.

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