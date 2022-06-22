Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após dois meses

Laudo aponta que adolescente morreu de overdose em rave em Vila Velha

Adrielly Duarte de Oliveira, de 16 anos, passou mal durante a festa no dia 23 de abril e foi socorrida, mas não resistiu; perícia apontou uso de entorpecentes como causa do óbito

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 16:06

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 jun 2022 às 16:06
Rave
Adrielly Duarte de Oliveira, de 16 anos, morreu após passar mal em uma festa rave e ter uma overdose em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Após praticamente dois meses, a perícia da Polícia Civil confirmou que a adolescente Adrielly Duarte de Oliveira, de 16 anos, morreu em decorrência de uma overdose por uso de entorpecentes — a jovem mineira passou mal durante uma festa rave realizada em Vila Velha, no dia 23 de abril. Ela foi socorrida no local, depois transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, e, posteriormente, levada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde morreu horas depois.
No laudo entregue à família, consta que a causa do óbito da adolescente foi "hipóxia (pouca chegada de oxigênio às células e tecidos) devido à insuficiência hepática aguda após uso de entorpecentes".
Consultado pela reportagem, o médico Lucas Acerbi explicou que, no caso de Adrielly, a hipóxia ocorreu pela falta de oxigênio na corrente sanguínea, que ocasionou a falência do fígado, e, consequentemente, levou a jovem à morte.
Quando deu entrada no posto médico da rave, Adrielly apresentava sudorese (suor contínuo decorrente da alta temperatura corporal), fadiga respiratória e dessaturação 92% (baixa presença de oxigênio no sangue). Consta ainda que a adolescente chegou acordada ao local, apresentando quadro responsivo, abertura ocular espontânea e com baixa de inconsciência.

REPERCUSSÃO

Na época, a morte da jovem repercutiu nas redes sociais, especialmente entre outras pessoas que foram à festa. A família da jovem também recebeu a informação de que Adrielly havia utilizado ecstasy e outras drogas sintéticas.
Rave
Nas redes sociais, a morte de Adrielly foi muito comentada por outras pessoas que foram ao festival Crédito: Reprodução/Twitter

SEM A MÃE SABER

Em entrevista à reportagem de A Gazeta quatro dias após o ocorrido, a mãe da jovem, Maria Rosemere Duarte, contou que a filha foi à festa sem o consentimento dela. Ela disse ainda que Adrielly morava em Governador Valadares, em Minas Gerais, mas estava provisoriamente em Cariacica na casa de uma irmã.
"Quando fui liberar o corpo dela, me disseram que encontraram um monte de droga nela. Não sei de nada dessas coisas, mas me contaram que havia sinais de ectasy e de um 'quadradinho' (LSD - Dietilamida do Ácido Lisérgico). Não sei como ela usou isso, deram essas coisas para ela lá. Mataram minha filha", disse a mãe.
Demandada, a Polícia Civil não detalhou quais drogas foram encontradas e apontadas no laudo pericial. A justificativa da PC é de que o caso segue em investigação e outras informações não podem ser divulgadas no momento.
Laudo aponta que adolescente morreu de overdose em rave em Vila Velha

Veja Também

Varíola dos macacos: Vitória notifica caso suspeito

Embriagado, homem para carro no meio da avenida na Praia do Canto e dorme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados