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Leonel Ximenes

Embriagado, homem para carro no meio da avenida na Praia do Canto e dorme

Motorista, que perdeu a CNH e levou multa de quase R$ 3 mil, estava a bordo de um luxuoso Audi

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 13:15

Públicado em 

22 jun 2022 às 13:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O luxuoso veículo ficou parado no meio de uma das avenidas mais movimentadas da Praia do Canto
O luxuoso veículo ficou parado no meio de uma das avenidas mais movimentadas da Praia do Canto Crédito: Divulgaçã
A rotina do final da noite desta terça-feira (21) na Praia do Canto foi quebrada de uma maneira inusitada. Um motorista, a bordo de um luxuoso Audi, foi flagrado pela Guarda Municipal de Trânsito de Vitória dormindo profundamente a bordo do veículo no meio da movimentada Avenida Desembargador Santos Neves. Segundo os agentes, ele estava em estado de embriaguez.
Por volta das 23h50, os agentes de Proteção Comunitária da Ronda Ostensiva Municipal e de Trânsito foram acionados para a ocorrência pouco comum na Capital. No local, o condutor do veículo foi autuado por se recusar a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) para identificar o nível de alcoolemia.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para encaminhar o condutor ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João. Mas ele se recusou a ser levado pelo Samu e, por isso, um outro motorista habilitado e amigo do infrator, foi buscar o carro e levou o rapaz para casa em Vila Velha.

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A infração, considerada gravíssima, vai doer no bolso do dorminhoco. O motorista do Audi foi multado em R$ 2.934,70 (dez vezes o valor normal pela natureza do delito), sua carteira de habilitação foi recolhida e ele perdeu o direito de dirigir por um ano.
Dormir em casa é sempre mais barato e seguro, né?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Praia do Canto Vitória (ES) Bafômetro Bebida Alcoólica
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