Embriagado, homem para carro no meio da avenida na Praia do Canto e dorme

A rotina do final da noite desta terça-feira (21) na Praia do Canto
foi quebrada de uma maneira inusitada. Um motorista, a bordo de um luxuoso Audi, foi flagrado pela Guarda Municipal de Trânsito de Vitória dormindo profundamente a bordo do veículo no meio da movimentada Avenida Desembargador Santos Neves. Segundo os agentes, ele estava em estado de embriaguez.
Por volta das 23h50, os agentes de Proteção Comunitária da Ronda Ostensiva Municipal e de Trânsito foram acionados para a ocorrência pouco comum na Capital. No local, o condutor do veículo foi autuado por se recusar a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) para identificar o nível de alcoolemia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
chegou a ser acionado para encaminhar o condutor ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João. Mas ele se recusou a ser levado pelo Samu e, por isso, um outro motorista habilitado e amigo do infrator, foi buscar o carro e levou o rapaz para casa em Vila Velha.
A infração, considerada gravíssima, vai doer no bolso do dorminhoco. O motorista do Audi foi multado em R$ 2.934,70 (dez vezes o valor normal pela natureza do delito), sua carteira de habilitação
foi recolhida e ele perdeu o direito de dirigir por um ano.
Dormir em casa é sempre mais barato e seguro, né?