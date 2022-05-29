Motorista embriagado bate carro e destrói casa em Domingos Martins

Caminhonete saiu da estrada e destruiu parte de uma casa em Domingos Martins, neste domingo (29)

Parte de duas paredes e do telhado foi abaixo com o impacto da batida

A PM também afirmou que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como “olhos vermelhos, fala arrastada, odor etílico e sonolência”. Além de ter admitido a ingestão de bebida, o condutor fez um teste do bafômetro que deu resultado positivo, apontando a concentração de 0,59 ml de álcool por litro de ar.