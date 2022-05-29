Motorista embriagado bate carro e destrói casa em Domingos Martins
Embriagado, um motorista perdeu o controle do carro e só parou quando atingiu uma casa que fica em Alto Paraju, na Zona Rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a batida na madrugada deste domingo (29), a varanda e duas paredes ficaram destruídas. O condutor da caminhonete admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e foi internado sob escolta.
Acionada pelos moradores da residência atingida, a Polícia Militar informou que o automóvel seguia para a localidade de Goiabeira, por uma estrada de terra. “Ao passar por uma curva acentuada, o condutor perdeu o controle da direção, passou por um barranco e caiu no quintal do imóvel. O veículo destruiu totalmente a varanda, uma parede da sala e outra do quarto”, detalhou a corporação.
A PM também afirmou que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como “olhos vermelhos, fala arrastada, odor etílico e sonolência”. Além de ter admitido a ingestão de bebida, o condutor fez um teste do bafômetro que deu resultado positivo, apontando a concentração de 0,59 ml de álcool por litro de ar.
Inicialmente, tanto ele quanto o passageiro foram levados de ambulância para um hospital de Domingos Martins. Conforme consta no boletim de ocorrência obtido pela reportagem de A Gazeta, o acompanhante foi medicado e liberado. Já o motorista precisou ser transferido sob escolta para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, por suspeita de ter fraturado a costela.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento na tarde deste domingo (29) e que somente após a finalização será possível passar informações sobre o procedimento adotado pelo delegado plantonista da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, cidade vizinha de onde aconteceu o acidente.