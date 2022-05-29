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Km 55

Carreta tombada interdita trecho da BR 262 em Marechal Floriano

A pista ficou  interditada no sentido Vitória. Às 14h30, a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista havia sido liberada

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 11:47

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mai 2022 às 11:47
Um acidente envolvendo uma carreta deixou um trecho da BR 262 BR 262 no Espírito Santo interditado neste domingo (29). Segundo informado pela Polícia Rodoviária Federal no Twitter, o acidente aconteceu no Km 55, na altura de Marechal Floriano. A pista no sentido Vitória ficou interditada para o fluxo de veículos. A pista foi liberada às 14h30, segundo informado em rede social. 
Imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o veículo tombado na pista, e equipes do Samu e da Polícia Militar no local. Não havia previsão para liberação da pista, segundo a PRF
Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atendimento da ocorrência. A Polícia Civil também informou não ter tido perícia acionada para o caso.

Atualização

29/05/2022 - 2:54
A PRF informou que a pista foi liberada às 14h30. O texto foi atualizado. 

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