Carreta tombada interdita trecho da BR 262 em Marechal Floriano

Um acidente envolvendo uma carreta deixou um trecho da BR 262 BR 262 no Espírito Santo interditado neste domingo (29). Segundo informado pela Polícia Rodoviária Federal no Twitter, o acidente aconteceu no Km 55, na altura de Marechal Floriano. A pista no sentido Vitória ficou interditada para o fluxo de veículos. A pista foi liberada às 14h30, segundo informado em rede social.
Imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o veículo tombado na pista, e equipes do Samu e da Polícia Militar no local. Não havia previsão para liberação da pista, segundo a PRF
Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atendimento da ocorrência. A Polícia Civil também informou não ter tido perícia acionada para o caso.
Atualização
29/05/2022 - 2:54
A PRF informou que a pista foi liberada às 14h30. O texto foi atualizado.