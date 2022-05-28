Motociclista morre em grave acidente na BR 101, em São Mateus

O acidente envolveu uma moto e um veículo de passeio, que ficou com a frente destruída

O homem, ainda não identificado, teria colidido de frente com um carro, na altura do km 62 da BR 101. A frente do veículo de passeio ficou completamente destruída. O condutor foi encaminhado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.