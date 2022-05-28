Motociclista morre em grave acidente na BR 101, em São Mateus

Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na tarde deste sábado (28), no bairro Jambeiro, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por conta da ocorrência, o trânsito chegou a ficar fechado no trecho da BR 101 onde houve a colisão por quase duas horas, mas foi liberado no início das 16 horas.
O homem, ainda não identificado, teria colidido de frente com um carro, na altura do km 62 da BR 101. A frente do veículo de passeio ficou completamente destruída. O condutor foi encaminhado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, registrada às 14h10, envolveu um carro e uma moto no km 62,7, em São Mateus.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML.