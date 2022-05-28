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Região Norte

Motociclista morre em grave acidente na BR 101, em São Mateus

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local; condutor do carro foi levado para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade. Colisão ocorreu por volta das 14h10 deste sábado (28)

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 16:03

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 mai 2022 às 16:03
O acidente envolveu uma moto e um veículo de passeio, que ficou com a frente destruída
O acidente envolveu uma moto e um veículo de passeio, que ficou com a frente destruída Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte
Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na tarde deste sábado (28), no bairro Jambeiro, em São Mateus, Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por conta da ocorrência, o trânsito chegou a ficar fechado no trecho da BR 101 onde houve a colisão por quase duas horas, mas foi liberado no início das 16 horas.
O homem, ainda não identificado, teria colidido de frente com um carro, na altura do km 62 da BR 101. A frente do veículo de passeio ficou completamente destruída. O condutor foi encaminhado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, registrada às 14h10, envolveu um carro e uma moto no km 62,7, em São Mateus.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. 

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