Acidente entre carreta e ônibus com trabalhadores da Vale deixa mortos em MG

Uma carreta carregada com ração esteve envolvida no acidente com um ônibus da Vale em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Twitter

Uma batida frontal entre um micro-ônibus e uma carreta na MGC-120, em Itabira, Minas Gerais, deixou ao menos três pessoas mortas e 13 feridos, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros publicadas pelo portal g1. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Vale informou que lamenta o acidente e detalhou que não há funcionários do Espírito Santo entre as vítimas.

Em nota, a Vale lamentou profundamente o acidente e informa que deslocou uma equipe ao local para prestar atendimento às vítimas e acompanhará a apuração das causas junto às autoridades. A empresa também dará todo o apoio às famílias das vítimas.