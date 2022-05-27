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Colisão frontal

Acidente entre carreta e ônibus com trabalhadores da Vale deixa mortos em MG

A batida ocorreu na rodovia estadual MGC-120, em Itabira, na noite desta quinta-feira (26) e ao menos três óbitos foram confirmados no local, além de feridos; não há trabalhadores do ES, informou assessoria

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 06:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2022 às 06:55
Minas Gerais
Uma carreta carregada com ração esteve envolvida no acidente com um ônibus da Vale em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Twitter
Uma batida frontal entre um micro-ônibus e uma carreta na MGC-120, em Itabira, Minas Gerais, deixou ao menos três pessoas mortas e 13 feridos, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros publicadas pelo portal g1. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Vale informou que lamenta o acidente e detalhou que não há funcionários do Espírito Santo entre as vítimas.
Em nota,  a Vale lamentou profundamente o acidente e informa que deslocou uma equipe ao local para prestar atendimento às vítimas e acompanhará a apuração das causas junto às autoridades. A empresa também dará todo o apoio às famílias das vítimas.
Devido ao acidente, as duas pistas da MGC-120 foram interditadas. Motoristas que seguiam no sentido Ipatinga / Belo Horizonte e também na mão contrária tiveram de passar por João Monlevade.

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