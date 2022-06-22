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Monkeypox

Varíola dos macacos: Vitória notifica caso suspeito

Paciente já teve os exames coletados e foi orientado a ficar em isolamento domiciliar. Segundo a prefeitura, os exames foram colhidos e entregues ao laboratório do Estado

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2022 às 14:09
Teste para detectar varíola dos macacos.
Teste para detectar varíola dos macacos Crédito: Dado Ruvic/Reuters
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou, na manhã desta quarta-feira (22), que notificou o governo do Estado sobre um caso suspeito de varíola dos macacos na Capital.
O morador apresentou sintomas e recebeu atendimento clínico e laboratorial. Os exames foram colhidos e entregues ao laboratório do Estado.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Vitória, o paciente está em "ótimo estado de saúde e foi orientado quanto ao isolamento domiciliar".
No início da noite desta quarta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou uma nota com mais detalhes sobre o caso suspeito, o segundo a ser investigado no Espírito Santo. 

Veja a nota na íntegra

"A Sesa informa que iniciou, nesta quarta-feira (22), a investigação de um caso suspeito de Monkeypox no Estado. Trata-se de um homem, na faixa etária 30-39 anos, com histórico de viagem a diversos países com casos já confirmados para a doença.

 Ele se encontra em isolamento domiciliar, com início de sintomas, relatado pelo mesmo, em 13 de junho. O paciente apresenta lesões cutâneas em diversas partes de seu corpo, sintoma sugestivo e característico da doença. Seus contatos estão sendo monitorados pelo município. 

 A Sesa informa ainda que o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde. 

 As amostras do paciente já estão em análise relacionadas as doenças que apresentem características semelhantes, tais como herpes, sarampo e sífilis (diagnóstico diferencial). Caso nenhuma das doenças sejam confirmadas, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro."

PRIMEIRO CASO SUSPEITO FOI DESCARTADO

Nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa para atualizar sobre a situação da Covid-19 no Estado, o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre uma nova investigação de suspeita da doença no Estado, sem especificar se seria o notificado pela Prefeitura de Vitória.
"O Espírito Santo abre nova investigação sobra varíola dos macacos. A pessoa tem critérios da doença, circulou em países com circulação já comunitária do vírus e que está isolada e contatos devidamente investigados e monitorados. A amostra já está no Lacen-ES. Assim que sair o resultado, divulgaremos", explicou.
O primeiro caso suspeito da varíola dos macacos no Espírito Santo foi divulgado pela Sesa na quarta-feira (15), quando o comandante de uma embarcação que saiu de Singapura foi internado após ancorar na costa capixaba com sintomas da doença, como febre e erupções cutâneas.
O paciente permaneceu em isolamento em um hospital do Estado até que o resultado dos exames dele saíssem. O material chegou a ser encaminhado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o resultado negativo para monkeypox foi divulgado nesta terça-feira (21).
Na segunda-feira (20), o Ministério da Saúde confirmou o oitavo caso de varíola dos macacos no país. Até então, quatro deram positivo em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul. A primeira confirmação se deu na quinta-feira (9), na capital paulista, cujo paciente havia viajado recentemente à Europa.

Atualização

22/06/2022 - 7:33
Após a publicação desta matéria, a Sesa enviou nota falando sobre a investigação do caso suspeito notificado pela Prefeitura de Vitória. O texto foi atualizado.

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Ministério da Saúde confirma mais dois casos de varíola dos macacos

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