Ladrão que debochou rindo de prisão após roubo na Serra é mantido na cadeia

Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, preso após roubar celular de manicure Crédito: Rodrigo Gomes

O jovem Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, preso suspeito de roubar o celular de uma manicure na Serra, e sorrir ao ser filmado pela TV Gazeta , vai continuar no presídio. A Justiça determinou a prisão preventiva dele na manhã desta quarta-feira (20), após audiência de custódia.

A juíza Raquel de Almeida Valinho destacou na decisão ser possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime praticado pelo jovem durante o roubo do celular da manicure. Segundo a magistrada, caso solto, Gabriel pode voltar a cometer o mesmo crime.

“A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária (arriscada) e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”, afirmou a juíza na decisão.

Relembre o ocorrido

TV Gazeta, chegou a sorrir e cumprimentar a reportagem, com deboche. O jovem foi preso suspeito de Durante sua prisão, antes de ser encaminhado a uma unidade prisional, Gabriel passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória , e, ao perceber que estava sendo filmado pela, chegou a sorrir e cumprimentar a reportagem, com deboche. O jovem foi preso suspeito de roubar o celular de uma manicure, na Serra , e ameaçá-la com uma faca. Quem deteve o rapaz foi o marido na vítima.

O caso aconteceu no bairro Residencial Jacaraípe, na segunda-feira (18). Para o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a manicure de 17 anos contou que abriu o salão há pouco mais de uma semana.

"Depois que minha última cliente foi embora, eu parei para almoçar. Sentei na poltrona para comer e vi o homem passando. Já maldei no olhar dele. Liguei para meu marido, de chamada de vídeo, e vi a sombra dele (suspeito) ali, então só tive que manter a calma. Ele botou a faca no meu pescoço e mandou eu passar o celular. Eu estava muito calma, só ganhando tempo para meu marido vir logo", relatou.

O marido da manicure, de 24 anos, percebeu pela chamada de vídeo que a mulher estava com medo e foi até o salão de motocicleta. Logo na rua, ele encontrou o suspeito com o celular da esposa e o desarmou.

A câmera de um comércio da frente mostrou alguns momentos (confira acima). Nas imagens, dá para ver o suspeito entrando no salão, saindo e sendo abordado pelo marido da manicure. Tudo durou aproximadamente três minutos.

"É muito difícil, estou morrendo de medo. Agora tenho que juntar dinheiro para colocar uma porta de vidro" X. - Manicure vítima do assalto

Ainda segundo apuração do repórter André Falcão, Gabriel é morador do bairro. Segundo a polícia, ele já foi preso várias vezes e chegou a levar um tiro na mão de traficantes da região, como punição por estar roubando no bairro.