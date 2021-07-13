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Audiência de custódia

Justiça manda soltar PM que deu tapa em detido com carro roubado em Cariacica

O militar havia sido autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar; o alvará de soltura foi expedido nesta segunda (12), segundo a Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 jul 2021 às 22:00

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 22:00

Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado
Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O policial militar responsável por abordagem que resultou em dois jovens detidos no bairro Itacibá, em Cariacica, e flagrado em vídeo dando tapa em um deles na última sexta-feira (09), foi solto nesta segunda-feira (12) após audiência de custódia. 
A informação sobre a soltura do policial foi confirmada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS), que está dando apoio jurídico ao militar identificado como Bragança. De acordo com o diretor jurídico da ACS, Carlos Antônio Pereira dos Santos, o alvará de soltura foi expedido por volta das 18h desta segunda (12).
O militar havia sido autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar, de acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar no último sábado(10).
"A diretoria foi até o presídio militar e trouxe a liberdade dele. Houve arbitrariedade da prisão, já que a regra no sistema é responder em liberdade, principalmente para casos com penas mais brandas, como seria o dele, que poderia variar entre três meses e um ano. Ele sequer iria preso depois da condenação, já que a pena é menor do que dois anos, mas poderia prestar serviços à comunidade", afirmou o diretor jurídico da ACS, Carlos Antônio Pereira dos Santos.

O QUE DIZ A PM

O militar foi apresentado em audiência de custódia na Auditoria Militar, nesta última segunda-feira (12), sendo liberado por Alvará de Soltura. O PM segue respondendo o processo em liberdade e continuará exercendo suas funções normalmente dentro da instituição. Em observância à Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, a PMES só divulga nomes após o Ministério Público oferecer denúncia. 
O Tribunal de Justiça do ES também foi demandado sobre o caso, mas até o momento não retornou. Esta reportagem será atualizada quando houver resposta.

RELEMBRE O CASO

Dois rapazes foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem policial na tarde da última sexta-feira (9). Ambos estavam dentro de um carro roubado e só pararam quando bateram o veículo em um muro. Os nomes de ambos não foram divulgados.
No vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é detido, bem como o instante em que, já sentado no chão e com as mãos algemadas, recebe um tapa na cara, dado pelo policial. A atitude gerou uma discussão entre as próprias testemunhas e o militar. Veja:
De acordo com a Polícia Militar, a equipe havia se deparado com o automóvel roubado por volta das 13h30 de sexta (09), depois de informações repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Por causa da batida, os dois suspeitos ficaram feridos e foram levados ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação. Os jovens de 20 e 21 anos chegaram a ser conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

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