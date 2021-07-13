Justiça manda soltar PM que deu tapa em detido com carro roubado em Cariacica

Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A informação sobre a soltura do policial foi confirmada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS), que está dando apoio jurídico ao militar identificado como Bragança. De acordo com o diretor jurídico da ACS, Carlos Antônio Pereira dos Santos, o alvará de soltura foi expedido por volta das 18h desta segunda (12).

"A diretoria foi até o presídio militar e trouxe a liberdade dele. Houve arbitrariedade da prisão, já que a regra no sistema é responder em liberdade, principalmente para casos com penas mais brandas, como seria o dele, que poderia variar entre três meses e um ano. Ele sequer iria preso depois da condenação, já que a pena é menor do que dois anos, mas poderia prestar serviços à comunidade", afirmou o diretor jurídico da ACS, Carlos Antônio Pereira dos Santos.

O QUE DIZ A PM

O militar foi apresentado em audiência de custódia na Auditoria Militar, nesta última segunda-feira (12), sendo liberado por Alvará de Soltura. O PM segue respondendo o processo em liberdade e continuará exercendo suas funções normalmente dentro da instituição. Em observância à Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, a PMES só divulga nomes após o Ministério Público oferecer denúncia.

O Tribunal de Justiça do ES também foi demandado sobre o caso, mas até o momento não retornou. Esta reportagem será atualizada quando houver resposta.

RELEMBRE O CASO

Dois rapazes foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem policial na tarde da última sexta-feira (9). Ambos estavam dentro de um carro roubado e só pararam quando bateram o veículo em um muro. Os nomes de ambos não foram divulgados.

No vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é detido, bem como o instante em que, já sentado no chão e com as mãos algemadas, recebe um tapa na cara, dado pelo policial. A atitude gerou uma discussão entre as próprias testemunhas e o militar. Veja:

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