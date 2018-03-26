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Crime

Jovem que teve testa tatuada com a frase 'Sou ladrão e vacilão' é preso

Polícia de SP diz que ele estava furtando desodorante; fiança de R$ 1 mil foi paga

Publicado em 25 de Março de 2018 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 22:08
Jovem que teve testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" é preso Crédito: Reprodução/YouTube
O jovem que teve a frase eu sou ladrão e vacilão tatuada na testa após uma suposta tentativa de furto em São Bernardo do Campo, no ABC, em junho do ano passado, foi preso neste sábado (24) por roubar desodorantes em um supermercado em Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz de 18 anos foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil e vai responder em liberdade.
O acusado foi visto na noite deste sábado em um supermercado colocando objetos na roupa. Ainda de acordo com a polícia de Mairiporã, ele foi encontrado com cinco frascos de desodorante.
Em 9 de junho de 2017, o jovem, então com 17 anos, entrou na pensão onde moram o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, 30, e mexeu numa bicicleta. O tatuador presumiu que o acusado estivesse tentando roubá-la e, com a ajuda do pedreiro, o levou para um cômodo, onde teve a testa tatuada. O rapaz ainda foi obrigado a fazer um vídeo, confessando que tentou roubar a bicicleta e dizendo que gostou da tatuagem. 
Em entrevista, o adolescente negou que estava tentando roubar a bicicleta. Após a repercussão do caso, foi feita uma campanha de arrecadação virtual para a remoção da marca, além de ofertas da doação da cirurgia por clínicas privadas e da prefeitura de São Bernardo do Campo. O tatuador e o pedreiro foram condenados à prisão pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

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