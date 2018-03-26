Jovem que teve testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" é preso Crédito: Reprodução/YouTube

O jovem que teve a frase eu sou ladrão e vacilão tatuada na testa após uma suposta tentativa de furto em São Bernardo do Campo, no ABC, em junho do ano passado, foi preso neste sábado (24) por roubar desodorantes em um supermercado em Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz de 18 anos foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil e vai responder em liberdade.

O acusado foi visto na noite deste sábado em um supermercado colocando objetos na roupa. Ainda de acordo com a polícia de Mairiporã, ele foi encontrado com cinco frascos de desodorante.

Em 9 de junho de 2017, o jovem, então com 17 anos, entrou na pensão onde moram o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, 30, e mexeu numa bicicleta. O tatuador presumiu que o acusado estivesse tentando roubá-la e, com a ajuda do pedreiro, o levou para um cômodo, onde teve a testa tatuada. O rapaz ainda foi obrigado a fazer um vídeo, confessando que tentou roubar a bicicleta e dizendo que gostou da tatuagem.