Jovem que invadiu escola em Vitória é transferido de presídio

À época, o jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. No dia seguinte à invasão, passou por uma audiência de custódia e em seguida foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica
. Já no dia 21, o suspeito passou por uma consulta no hospital psiquiátrico e foi encaminhado para a unidade prisional de Viana.
Desde o dia da prisão do jovem, o processo foi colocado em segredo de justiça, o que impossibilita inclusive a localização da defesa. A reportagem ressalta que este espaço está disponível para manifestação da parte.
O ex-aluno foi detido depois de invadir uma escola municipal em Jardim da Penha, em Vitória, armado com armas brancas
que estavam em uma mochila que foi deixada do lado de fora do colégio, na tarde do dia 19 de agosto. No momento em que o suspeito era detido, disse que "queria aloprar uma galera".
As autoridades identificaram o agressor, homem de cerca de 30 anos que tinha sido aluno do colégio invadido. O Comitê de Investigação da Rússia, que lida com crimes graves no país, afirma que realiza agora uma perícia na casa do agressor e que apura possíveis conexões dele com o movimento neonazista.
Em nota, a Polícia Militar
do Estado baiano informou que o jovem pulou o muro da escola e atingiu a estudante com golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo. A vítima morreu no local.
(Com informações de FolhaPress)