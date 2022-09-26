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Ataque em Jardim da Penha

Jovem que invadiu escola em Vitória é transferido de presídio

Desde o mês de agosto, quando houve a invasão, jovem de 18 anos estava no Centro de Triagem de Viana; ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 set 2022 às 16:32

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 16:32

Fachada da escola Eber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha
Fachada da escola Eber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
O jovem de 18 anos que invadiu uma escola de Jardim da Penha, em Vitória, no dia 19 de agosto deste ano, foi transferido de presídio. Ele estava no Centro de Triagem de Viana e, na última quarta-feira (21), deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Guarapari. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual da Justiça (Sejus).
À época, o jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. No dia seguinte à invasão, passou por uma audiência de custódia e em seguida foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica. Já no dia 21, o suspeito passou por uma consulta no hospital psiquiátrico e foi encaminhado para a unidade prisional de Viana.
Desde o dia da prisão do jovem, o processo foi colocado em segredo de justiça, o que impossibilita inclusive a localização da defesa. A reportagem ressalta que este espaço está disponível para manifestação da parte.

JOVEM ESTAVA ARMADO COM FACA, ARCO E FLECHAS

O ex-aluno foi detido depois de invadir uma escola municipal em Jardim da Penha, em Vitória, armado com armas brancas que estavam em uma mochila que foi deixada do lado de fora do colégio, na tarde do dia 19 de agosto. No momento em que o suspeito era detido, disse que "queria aloprar uma galera".

CASOS PARECIDOS 

Nesta segunda-feira (26), dois casos semelhantes de invasão à escola aconteceram tanto na Bahia, quanto na Rússia. No país europeu e asiático, um atirador matou 15 pessoas, incluindo 11 crianças, antes de se suicidar em uma escola, afirmam investigadores da polícia local.
As autoridades identificaram o agressor, homem de cerca de 30 anos que tinha sido aluno do colégio invadido. O Comitê de Investigação da Rússia, que lida com crimes graves no país, afirma que realiza agora uma perícia na casa do agressor e que apura possíveis conexões dele com o movimento neonazista.
Além dele, um adolescente armado com um revólver e armas brancas invadiu uma escola, atirou contra estudantes e matou uma aluna na cidade de Barreiras, no interior da Bahia. A vítima do ataque foi identificada como Geane de Silva de Brito. Ela tinha 19 anos, era aluna da escola e cadeirante.
Em nota, a Polícia Militar do Estado baiano informou que o jovem pulou o muro da escola e atingiu a estudante com golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo. A vítima morreu no local.
(Com informações de FolhaPress)

Nota da Redação

A Gazeta não vai publicar detalhes sobre o ataque e sobre o autor seguindo recomendações de especialistas, em atenção ao chamado “efeito contágio”. Para os estudiosos, quando a mídia publica esse tipo de informação, aumenta a possibilidade de imitadores do ato, em busca de visibilidade e notoriedade. Este é geralmente um dos objetivos dos agressores, que passam a ser idolatrados por outros indivíduos propensos à promoção de novos massacres.

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