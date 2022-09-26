Motorista de acidente que matou pai e filho no ES admite que bebeu

O motorista do carro envolvido no acidente em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, que resultou na morte de pai e filho – uma criança de cinco anos – que estavam em uma moto, admitiu para a Polícia Civil que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e foi preso. Ele foi identificado como Deoclécio Alves de Oliveira Miranda, de 26 anos. O fato ocorreu na manhã de domingo (25).
Na moto atingida pelo carro estavam o condutor, Hélio Oliveira Lima Junior, de 35 anos, o filho Gabriel Souza Lima, de 5 anos, e a esposa, Keila. Deoclécio foi autuado em flagrante pelos dois homicídios culposos e por lesão corporal. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro estava voltado de uma festa em Ecoporanga e apresentada sinais de embriaguez. A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco com sinais de embriaguez, onde se recusou a "fazer o teste de bafômetro e a ceder material biológico no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica". Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
CRIANÇA FOI ARREMESSADA
Hélio Oliveira Lima Junior, de 35 anos, o filho Gabriel Souza Lima, de 5 anos, e a esposa Keila de Souza Dutra, de 32 anos, estavam a caminho da propriedade onde o pai dele mora quando um carro perdeu o controle, capotou e atingiu a moto em que a família estava. O acidente aconteceu perto de uma ponte, na comunidade de Vila Paulista. Com o impacto da colisão, os veículos envolvidos ficaram totalmente destruídos e a criança foi arremessada, segundo apuração da TV Gazeta Noroeste.
Pai e filho foram sepultados no início da tarde desta segunda-feira (26). Para se despedir do marido e do filho, Keila teve liberação médica e foi ao velório em uma ambulância. Ela também ficou ferida com a batida.
Alguns comércios locais não abriram e a escola onde Gabriel estudava suspendeu as aulas nesta segunda-feira, na comunidade de Vila Paulista.