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Região Noroeste

Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em Colatina

Aninha Ferreira de 22 anos estava desaparecida desde o dia 30 de janeiro quando saiu de casa para ir a um forró
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 23:04

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 23:04

Aninha desapareceu na última terça-feira (31/01) em João Neiva, ES Crédito: Arquivo Pessoal
O corpo de Aninha Ferreira, de 22 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (7) em Baunilha, distrito de Colatina, na região Noroeste do Estado, segundo a família da jovem. Aninha estava desaparecida desde o dia 30 de janeiro, quando saiu da casa da mãe, em Timbuí, zona rural de Fundão, rumo a João Neiva.
A família da jovem informou que não foi ao local onde o corpo foi encontrado, mas amigos de Aninha reconheceram a sandália que a jovem usava antes de desaparecer. Ainda de acordo com a família, não há informação de velório e enterro pois o corpo ainda será liberado. 
"Ela saiu de casa e me disse que voltaria na quinta-feira da semana passada. Quando ela vai para lá, ela fica em uma casa de uns conhecidos. No sábado, me disseram que ela foi vista em um forró, em Ibiraçu. Mas depois disso ninguém teve mais notícias. Eu já entrei em contato com essa casa que ela fica em João Neiva e as pessoas não sabiam onde ela estava. Já ligamos para o celular, mas só dá caixa postal", contou a mãe da jovem ao Gazeta Online.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para verificar ocorrência de encontro de cadáver no Distrito de Baunilha, em Colatina, na tarde desta quarta-feira (07), próximo ao trevo, em uma mata. A PM constatou a ocorrência, mas não há identificação oficial da vítima. A perícia foi acionada.
 

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