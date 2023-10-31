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Caso Carolayne

Jovem morta na Serra: polícia não descarta nenhuma linha de investigação

Coronel Alexandre Ramalho se reuniu com familiares de Carolayne Nascimento Barcelos na noite de segunda-feira (30) e pediu ajuda da população com denúncias
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 out 2023 às 08:07

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 08:07

Jovem morta na Serra - Polícia não descarta nenhuma linha de investigação
O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, teve uma reunião com familiares de Carolayne Nascimento Barcelos — jovem morta após levar tiros dentro de carro na Serra — na noite de segunda-feira (30). Ele disse que não descarta nenhuma linha de investigação: isso porque, inicialmente, acreditava-se que a mulher tinha sido morta por não conseguir abaixar os vidros do veículo a mando de criminosos. No entanto, a mãe da vítima revelou uma nova informação, afirmando que a filha vinha sendo ameaçada
"Não descartamos nenhuma linha de investigação, nesse sentido estamos trabalhando com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Mulher (DHPM), na pessoa da delegada Raffaella, com a DHPP de Serra, na pessoa do delegado Sandi Mori, e também os efetivos das polícias Civil e Militar de outros locais que estarão atuando massivamente ali em Divinópolis. Toda informação para nós é importante, e aí pedimos sua colaboração. O 181 é o canal seguro, ligue e denuncie, nos ajude a elucidar mais esse bárbaro, trágico e covarde crime", declarou Ramalho. 
Carolayne foi assassinada a tiros na madrugada de sábado (28), na frente da casa do pai. Um adolescente de 17 anos estava no veículo, mas não foi atingido. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu. 
Inicialmente, a informação de testemunhas era de que Carolayne havia sido morta por não obedecer à ordem dos bandidos de abaixar o vidro do carro — isso porque, segundo a família, os vidros estavam com defeito. O crime gerou grande comoção. Na segunda-feira pela manhã, familiares e amigos dela fizeram uma manifestação na BR 101, na altura do bairro Divinópolis, onde o crime aconteceu. 
Lá, a mãe dela, dona Josefa, falou ao vivo com a TV Gazeta que a filha vinha sendo ameaçada. "Minha filha estava sendo ameaçada pela própria irmã dela. A irmã dela foi no comércio com seis moças dentro do carro e ela foi com um cara que o próprio pai ficou vigiando. E ela disse para mim: mãe, se eu for assassinada foi mandado, você pode ter certeza. Não deu 15 dias ela morreu. Agora quero uma resposta, doa a quem doer", declarou. 

O crime

Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra
Carolayne Nascimento Barcelos foi morta a tiros no bairro Divinópolis, na Serra Crédito: Acervo familiar
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou com a família de Carolayne que ela havia ido a uma festa na região. Antes de seguir para casa, no bairro Macafé, região de Serra Sede, a jovem decidiu dar carona a um adolescente de 17 anos que morava nas proximidades.
Moradores relataram que, ao virar uma esquina, o carro foi cercado por criminosos armados, que mandaram a jovem abaixar os vidros. Segundo a família, os vidros elétricos do veículo já estavam com defeito e não funcionavam, o que pode ter dificultado Carolayne de cumprir a ordem dos bandidos. Ela foi baleada diversas vezes, principalmente no rosto. O adolescente não ficou ferido.
O crime aconteceu bem em frente à casa em que o pai e a madrasta de Carolayne moram, em Divinópolis. O carro teria perdido a direção após os disparos, prendendo a saída do portão do casal.
Jovem foi baleada dentro de carro por não conseguir abaixar vidro na Serra
Jovem foi baleada dentro de carro por não conseguir abaixar vidro na Serra Crédito: Deyvison Reis
Segundo a família, depois de vários minutos, o pai conseguiu sair, usando a porta de outro comércio do qual também é dono. Somente então se deu conta de que a vítima era a própria filha.
Ela foi socorrida de carro pelo pai e levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, onde os médicos constataram o óbito. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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