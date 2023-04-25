Jovem foi morto por promover discórdia entre traficantes rivais na Serra

A Polícia Civil concluiu a investigação do assassinato de Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, morto a tiros em frente a um bar no dia 6 de outubro de 2022 em Novo Horizonte, na Serra. Nenhum suspeito foi preso no dia do crime, mas a polícia informou quase sete meses depois que quatro indivíduos apontados como responsáveis pelo assassinato estão presos e são réus na Justiça. Os quatro foram identificados com nomes e fotos - todos eles têm entre 20 e 23 anos e são envolvidos com o tráfico de drogas, segundo a polícia.
O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra que Daniel e outras pessoas conversam no meio da rua. Do outro lado, há um bar em que pessoas estão em pé. Há carros e bicicletas no local. Em determinado momento, Daniel leva um tiro na cabeça e cai. De acordo a polícia, ele ainda levou um tiro no rosto quando estava caído.
A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra identificou e prendeu quatro homens, entre 20 e 23 anos, acusados de terem cometido o crime.
Os presos são:
- Lucas Lima Garcia, Lukete, 21 anos
- Bruno Silva dos Santos, Lacraia, 21 anos
- Fábio Henrique de Souza, 20 anos
- Arnaldo Santos de Matos, 23 anos
Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o jovem foi morto após tentar reassumir o tráfico de drogas da região.
Sandi Mori afirmou que Daniel da Silva do Nascimento chegou a ficar preso por seis meses. Ao conseguir a liberdade, ele teria tentado assumir um posto no tráfico de drogas de Novo Horizonte. A tentativa, no entanto, aconteceu por meio de discórdias que teriam sido espalhadas por Daniel.
"O Daniel tinha saído da cadeia recentemente e tentava voltar ao tráfico da região. Mas os traficantes não permitiram. A partir disso, ele começou a gerar discórdia, indo a outras bocas de fumo e dizendo que traficantes queriam matar outros. Ele foi morto por esse fato", afirmou o delegado.