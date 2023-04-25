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Jovem foi morto por promover discórdia entre traficantes rivais na Serra

Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, foi assassinado em outubro de 2022; investigação da Polícia Civil concluiu que ele passava informações a rivais do tráfico em Novo Horizonte

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 17:34
Polícia Civil concluiu a investigação do assassinato de Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, morto a tiros em frente a um bar no dia 6 de outubro de 2022 em Novo Horizonte, na Serra. Nenhum suspeito foi preso no dia do crime, mas a polícia informou quase sete meses depois que quatro indivíduos apontados como responsáveis pelo assassinato estão presos e são réus na Justiça. Os quatro foram identificados com nomes e fotos - todos eles têm entre 20 e 23 anos e são envolvidos com o tráfico de drogas, segundo a polícia.
Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra
Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra Crédito: Reprodução | Polícia Civil
O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra que Daniel e outras pessoas conversam no meio da rua. Do outro lado, há um bar em que pessoas estão em pé. Há carros e bicicletas no local. Em determinado momento, Daniel leva um tiro na cabeça e cai. De acordo a polícia, ele ainda levou um tiro no rosto quando estava caído.
A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra identificou e prendeu quatro homens, entre 20 e 23 anos, acusados de terem cometido o crime.
Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra
Acusados de matar Daniel, na Serra, em outubro do ano passado Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Os presos são:
  • Lucas Lima Garcia, Lukete, 21 anos
  • Bruno Silva dos Santos, Lacraia, 21 anos
  • Fábio Henrique de Souza, 20 anos
  • Arnaldo Santos de Matos, 23 anos
Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o jovem foi morto após tentar reassumir o tráfico de drogas da região.
Sandi Mori afirmou que Daniel da Silva do Nascimento chegou a ficar preso por seis meses. Ao conseguir a liberdade, ele teria tentado assumir um posto no tráfico de drogas de Novo Horizonte. A tentativa, no entanto, aconteceu por meio de discórdias que teriam sido espalhadas por Daniel.
"O Daniel tinha saído da cadeia recentemente e tentava voltar ao tráfico da região. Mas os traficantes não permitiram. A partir disso, ele começou a gerar discórdia, indo a outras bocas de fumo e dizendo que traficantes queriam matar outros. Ele foi morto por esse fato", afirmou o delegado.

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