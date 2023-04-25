Jovem foi morto por promover discórdia entre traficantes rivais na Serra

Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra que Daniel e outras pessoas conversam no meio da rua. Do outro lado, há um bar em que pessoas estão em pé. Há carros e bicicletas no local. Em determinado momento, Daniel leva um tiro na cabeça e cai. De acordo a polícia, ele ainda levou um tiro no rosto quando estava caído.

A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra identificou e prendeu quatro homens, entre 20 e 23 anos, acusados de terem cometido o crime.

Acusados de matar Daniel, na Serra, em outubro do ano passado Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Os presos são:

Lucas Lima Garcia, Lukete, 21 anos



Bruno Silva dos Santos, Lacraia, 21 anos



Fábio Henrique de Souza, 20 anos



Arnaldo Santos de Matos, 23 anos



Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o jovem foi morto após tentar reassumir o tráfico de drogas da região.

Sandi Mori afirmou que Daniel da Silva do Nascimento chegou a ficar preso por seis meses. Ao conseguir a liberdade, ele teria tentado assumir um posto no tráfico de drogas de Novo Horizonte. A tentativa, no entanto, aconteceu por meio de discórdias que teriam sido espalhadas por Daniel.