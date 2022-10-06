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Crime

Jovem é assassinado a tiros em Novo Horizonte, na Serra

Rapaz de 22 anos foi morto na madrugada desta quinta-feira (6). Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 11:12

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 11:12

DHPP na Serra:
Crime é investigado na DHPP da Serra Crédito: Arquivo
Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros no bairro Novo Horizonte, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (6). A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. De acordo com a PM, militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito de cometer o crime foi localizado.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou, em nota.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.

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