Jovem é morto durante velório de menino de 11 anos assassinado em Linhares

Dois suspeitos em uma moto teriam entrado na parte externa da capela mortuária, onde acontecia o velório de Enthony Miguel Ferreira Rodrigues, e efetuaram vários disparos

Jovem foi morto durante velório de Enthony Miguel Ferreira Rodrigues, que acontecia na capela mortuária do bairro Aviso, em Linhares. (Isaac Ribeiro | Acervo pessoal)

Um jovem, identificado como Murilo Ferreira dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (15) durante o velório de Enthony Miguel Ferreira Rodrigues na capela mortuária do bairro Aviso, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo apurações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, Murilo era primo de Enthony. Dois suspeitos em uma moto teriam entrado na parte externa da capela e efetuaram vários disparos. O jovem não resistiu e morreu no local.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local do fato que Murilo foi morto com tiros de pistola calibre ponto 40. No local, foram encontradas 10 cápsulas. O jovem apresentava 21 perfurações pelo corpo, entre entradas e saídas dos tiros. O sepultamento de Enthony precisou ser adiantado por causa do homicídio.

Enthony Miguel, de 11 anos, foi assassinado a tiros em um apartamento no Residencial Rio Doce, também localizado no bairro Aviso, na madrugada desta terça-feira (15). Além dele, uma mulher de 23 anos foi atingida por disparos, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Militar, ela estava dormindo na cama com o filho de quatro meses quando acabou baleada.

À PM, testemunhas relataram que Enthony não morava no local, mas passou a noite e iria dormir no imóvel. Ele estava deitado em um colchão e, no mesmo quarto, estavam uma mulher e o bebê.

Enthony Miguel Ferreira Rodrigues foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (15), no bairro Aviso. (Reprodução/Redes Sociais)

Ainda segundo a PM, foi relatado que por volta de 1h30 um grupo de indivíduos encapuzados arrombou a janela da sala, entrou no imóvel e foi em direção ao quarto, onde os suspeitos efetuaram vários disparos, que acertaram o menino e a mulher. A corporação disse que, em outro quarto, dormiam a dona da residência e outra mulher – que também não residia ali – com algumas crianças. Elas não foram atingidas. Os suspeitos fugiram em um carro e depois não foram mais vistos.

Enthony apresentava 10 perfurações pelo corpo, entre entradas e saídas dos tiros.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

