Homicídio

Jovem é morto com tiro na cabeça em São Mateus

Vítima foi baleada durante a madrugada deste sábado (12) no bairro Vila Nova; suspeito ainda não foi localizado

Um jovem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (12), no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima, identificada apenas como Douglas, foi atingida na cabeça por disparos de arma de fogo e morreu no local. >