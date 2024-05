Na Glória

Jovem é agredido em casa de show de Vila Velha após ser acusado de não pagar a conta

A vítima, um advogado de 25 anos, ficou gravemente ferido e está internado em um hospital da Grande Vitória. Ele nega a acusação

O jovem agredido precisou ser encaminhado para um hospital de Vila Velha. (Leitor | A Gazeta)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Um jovem foi agredido em uma casa de show no bairro da Glória, em Vila Velha, nesta quinta-feira (23). A vítima, um advogado de 25 anos, ficou gravemente ferido e está internado em um hospital da Grande Vitória. O pai do advogado, um policial civil, contou em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o filho foi torturado e agredido por, supostamente, não ter pagado o que havia consumido no local. O jovem estaria acompanhado de um amigo, que conseguiu correr ainda no início das agressões.

“Eu estava em casa deitado. Por volta das 5h da manhã me ligaram de um telefone diferente e era meu filho dizendo que tinha sido agredido. Imediatamente fui ver o que havia acontecido e encontrei ele em estado de choque com a boca toda pocada, com um hematoma muito grande na testa, as costas toda arranhada [...]. Ele foi espancado violentamente”, disse.

O pai do advogado, que não quis se identificar, informou ainda que ao chegar na casa de show o filho apontou quem havia o agredido. Um garçom, dois seguranças e o proprietário do local. Segundo o relato da vítima ao pai, ele teria sido obrigado a transferência via pix no valor de R$ 1.000. O valor seria superior ao que ele teria realmente consumido.

“Meu filho garantiu que ele não fez o que estava sendo acusado. Mesmo se tivesse feito, eles deveriam ter acionado a polícia. A gente espera que a justiça seja feita por que o que fizeram foi uma covardia. Nada justifica a violência”, finalizou.

A Polícia Militar disse em nota ter sido acionada para atender a ocorrência. No entanto, quando os militares chegaram ao local, nenhum dos indivíduos apontados pela vítima estavam presentes. O pai do advogado registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem tentou contato com a casa de show, mas não obteve retorno até início da tarde desta quinta-feira (23). O espaço segue aberto para manifestação.

Procurada, a Polícia Civil não deu detalhes do caso.

*Com informações do repórter Caíque Verli da TV Gazeta

