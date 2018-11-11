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Afogamento

Jovem de 19 anos morre afogado em praia de Guarapari

Wesley Silva se afogou e não conseguiu sair da água com vida. Ele acabou falecendo e sendo resgatado pela equipe do corpo de bombeiros de Guarapari

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 13:37
Um jovem de 19 anos, que estava em Guarapari a turismo, acabou morrendo afogado na Praia do Ermitão, na manhã deste sábado (10). Wesley Silva estava caminhando nas pedras com um amigo quando escorregou e caiu no mar. Por não saber nadar, acabou morrendo. O corpo do jovem foi resgatado pela equipe do corpo de bombeiros de Guarapari.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), populares relataram que o jovem de 19 anos foi levado pela onda do mar. "A equipe da corporação foi até o local, para fazer o resgate, porém já encontrou o rapaz sem sinais da vida após buscas. A vítima foi encaminhada para os trabalhos periciais no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória", disse o órgão por meio de nota.
Segundo o Portal 27, Wesley é morador de Conceição do Castelo e conhecia o mar pela primeira vez. Ele estava acompanhado de um amigo, Odair José Feu, 42, que contou à publicação que a ideia dois dois era apenas caminhar na praia.
Odair disse ao Portal 27 que a última vez que olhou para o amigo Wesley Silva, ele estava em cima de pedra. As ondas fortes, no entanto, acabaram atingindo a pedra, levando Wesley para o mar.
 

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