Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paixão e violência

Jovem baleada pelo namorado em Vila Velha diz que pensava em se casar com ele

Vítima levou um tiro na região do ombro e recebeu alta no domingo (5); o namorado, era assessor de um vereador de Vitória e foi exonerado nesta segunda (6)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 nov 2023 às 20:33

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 20:33

jovem baleada namorado tayna
A jovem foi baleada pelo namorado e recebeu alta no último domingo (5) Crédito: Roberto Pratti
O namoro que parecia de filme se tornou um pesadelo para a jovem baleada dentro de casa pelo namorado Nicolas dos Santos Peruzzo, de 22 anos, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na quinta-feira (2). Em entrevista para a repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini, ela contou que o relacionamento envolvia uma paixão avassaladora e os dois pensavam até em se casar, mas agora convive com uma confusão de sentimentos.
“Era algo devastador. Parecia uma paixão, sabe? Ele mandava flores, escrevia cartas. Muitas coisas estão sendo descobertas agora, por mim, que eu não sabia”, relatou.
A universitária, que recebeu alta neste domingo (5), conta que não lembra exatamente as palavras ditas no momento do crime, mas recorda dele indo para cima dela com um soco e em seguida pegando a arma de uma mochila perto da penteadeira. O disparo atravessou o ombro e atingiu a parede do cômodo.
“Ele tentou arrancar o celular da minha mão. O amigo dele que estava lá, graças a Deus, foi e pegou ele, com a minha mãe, e tirou ele de cima de mim. Quando eu percebi, eu tava na minha cama sentada, ainda olhando o celular, eu olhei para frente e percebi que ele tirou muito rápido a arma da mochila, apontou para mim e já disparou”, explicou a cena.
Jovem baleada pelo namorado em Vila Velha diz que pensava em se casar com ele
O comportamento do então assessor, segundo a vítima, já não era o mesmo há algum tempo. “As atitudes foram mudando aos poucos. Eu não odeio ele, não sinto ódio por ele. Não sinto raiva”, afirmou. Nicolas eram da mesma turma de odontologia e namoravam há seis meses quando o crime aconteceu.

Vídeos mostram a ação

Imagens obtidas pela reportagem da TV Gazeta (vídeo abaixo) mostram Nicolas momentos antes e depois de atirar contra a namorada. Ele foi preso em flagrante após o crime, ocorrido no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O homem trabalhava como assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União), mas foi exonerado nesta segunda-feira (6).
As imagens de videomonitoramento mostram a chegada dele na residência da namorada por volta das 5h16, junto de um amigo. Eles tocam a campainha e, em seguida, entram na casa. A dupla entra no quarto da jovem, onde, segundo os familiares, iniciou-se uma discussão. O pai e a mãe da jovem relataram que, pouco tempo depois, escutaram o barulho de tiro.
Às 6h43, Nicolas e o amigo aparecem fugindo da residência. Desesperado, o pai da jovem ainda tenta atrás do genro, mas não consegue alcançá-lo. Em entrevista a TV Gazeta, o pai da jovem contou que os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele.
A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a defesa de Nicolas sobre o caso, mas não se pronunciaram até o momento.

Veja Também

Mulher é agredida pelo marido com bebê de um mês no colo em Vila Velha

Mulher tem orelhas arrancadas nos dentes pelo ex em Viana

Mulheres dedicam 9 horas a mais a trabalho de cuidado do que homens no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados