A jovem foi baleada pelo namorado e recebeu alta no último domingo (5) Crédito: Roberto Pratti

TV Gazeta, Priciele Venturini, ela contou que o relacionamento envolvia uma paixão avassaladora e os dois pensavam até em se casar, mas agora convive com uma confusão de sentimentos. O namoro que parecia de filme se tornou um pesadelo para a jovem baleada dentro de casa pelo namorado Nicolas dos Santos Peruzzo, de 22 anos, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na quinta-feira (2). Em entrevista para a repórter da, Priciele Venturini, ela contou que o relacionamento envolvia uma paixão avassaladora e os dois pensavam até em se casar, mas agora convive com uma confusão de sentimentos.

“Era algo devastador. Parecia uma paixão, sabe? Ele mandava flores, escrevia cartas. Muitas coisas estão sendo descobertas agora, por mim, que eu não sabia”, relatou.

A universitária, q ue recebeu alta neste domingo (5), conta que não lembra exatamente as palavras ditas no momento do crime, mas recorda dele indo para cima dela com um soco e em seguida pegando a arma de uma mochila perto da penteadeira. O disparo atravessou o ombro e atingiu a parede do cômodo.

“Ele tentou arrancar o celular da minha mão. O amigo dele que estava lá, graças a Deus, foi e pegou ele, com a minha mãe, e tirou ele de cima de mim. Quando eu percebi, eu tava na minha cama sentada, ainda olhando o celular, eu olhei para frente e percebi que ele tirou muito rápido a arma da mochila, apontou para mim e já disparou”, explicou a cena.

Your browser does not support the audio element. Jovem baleada pelo namorado em Vila Velha diz que pensava em se casar com ele

O comportamento do então assessor, segundo a vítima, já não era o mesmo há algum tempo. “As atitudes foram mudando aos poucos. Eu não odeio ele, não sinto ódio por ele. Não sinto raiva”, afirmou. Nicolas eram da mesma turma de odontologia e namoravam há seis meses quando o crime aconteceu.

Vídeos mostram a ação

As imagens de videomonitoramento mostram a chegada dele na residência da namorada por volta das 5h16, junto de um amigo. Eles tocam a campainha e, em seguida, entram na casa. A dupla entra no quarto da jovem, onde, segundo os familiares, iniciou-se uma discussão. O pai e a mãe da jovem relataram que, pouco tempo depois, escutaram o barulho de tiro.

Às 6h43, Nicolas e o amigo aparecem fugindo da residência. Desesperado, o pai da jovem ainda tenta atrás do genro, mas não consegue alcançá-lo. Em entrevista a TV Gazeta, o pai da jovem contou que os dois suspeitos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele.

A dupla conseguiu fugir, mas Nicolas foi localizado pela PM em seguida. Ele chegou a dizer que estava com a mão machucada porque tinha sido vítima de um assalto. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).