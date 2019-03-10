Jane Cherubim: passos do terror, relação com agressor e espancamento

Jane Cherubim está se recuperando na Casa de Caridade de Carangola Crédito: Beatriz Caliman

Carangola, MG - A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, que foi brutalmente espancada pelo então namorado Jonas Amaral, de 34 anos, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, na última segunda-feira (4), contou à polícia como foi o passo a passo do terror que viveu ao lado do acusado. O irmão dela, Salvador Cherobin da Silva, presenciou o depoimento e contou os detalhes passados pela vítima. Segundo ele, foi difícil manter-se forte ao escutar relatos de tanta crueldade.

NERVOSISMO E AMEAÇA

"Ela contou detalhes do trajeto que eu não sabia. Ela conta que a motivação do crime foi mesmo a recusa da foto. Ele focou muito nisso, insistiu muito. Ao encerrar o horário de trabalho eles iriam para casa. Ele saiu do estacionamento e quando iniciou o movimento do veículo na rodovia ele já começou a falar da foto. Ele disse: 'Ah, você não quis fazer a foto comigo. Agora a gente vai ali em cima e você vai fazer'. Ali ela já percebeu o nervosismo dele e o carro em alta velocidade. Nesse trajeto ele falou pra ela que jogaria o carro em uma ribanceira para matar os dois. Ela tentou acalmá-lo e conversar, já muito preocupada de que algo muito grave poderia acontecer com ela. Ela disse que só pensava nos dois filhos, de 19 e 8 anos, com aquela angustia de que passaria por um momento difícil ou até fatal."

AGRESSÕES FÍSICAS

"Foi quando, sem muito previsão, num reflexo para sobreviver, ela tirou a chave do carro, que perdeu a direção e entrou na contramão. Ela jogou a chave pela janela do carro, o veículo parou e ele já começou a discutir com ela, agora por conta da chave. Ele deu um chute nas costelas dela já a jogando para fora do carro. Ela caiu no chão e ele começou a xingá-la. O celular tocou, era meu irmão. E o Jonas gritando que queria a chave. Ela respondeu que iria procurar, que só precisava de uma lanterna. Ela pediu para que assim que achasse a chave os dois voltassem para a casa dos nossos pais. Ela acreditava que eles iriam voltar pra casa. Já machucada, ela viu o celular tocando e ela tentou pegar o aparelho. Foi quando ele ele deu mais murros nela. O celular continuou tocando e foi nesse momento que ele atendeu. Disse para meu irmão que eles haviam brigado e que ele foi embora a pé e já estava em Espera Feliz, em Minas Gerais."

TORTURA E AMEAÇA DE MORTE

"Nesse momento a minha irmã já não tinha uma consciência normal. Ele desligou a ligação começou a procurar coisas no celular dela, fotos, mensagens... E ao mesmo tempo que ele procurava algo, mesmo sem encontrar nada, ele chutava e batia nela. Um fato que me deixou muito triste foi que ele chegou a declarar pra ela que iria matá-la. Isso deve ter machucado muito ela. Isso me chocou. Me deixou mais triste do que já estava. Porque além da violência física ele fez muita violência psicológica com ela. Você sabe que está indefesa e no meio do nada... Ela olhava e não tinha nada, só mato e estrada. Ela pequena, ele grande, atleta, goleiro de futebol. Depois foram várias pancadas e ela apagou. Os hematomas estão da cabeça aos dedos, até nas unhas. Dá pra ver exatamente a marca da mão dele que vai do pescoço até atrás da orelha. Eu tive que em segurar muito pra ouvir isso dela. Foi muito doloroso ouvir de forma tão clara e detalhada. Foi chocante. Pra ela também. Tanto que ela estava avançando muito e sentiu essa pressão por ter relembrado tudo com detalhes."

CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE

"Minha irmã já tinha entendido que ele era ciumento e possessivo e isso poderia ser um problema. Ele queria ela só pra ele. As vezes tinha ciúmes até dos irmãos e dos filhos. Ele tentava afastá-la de outras pessoas. Ela contou que havia conversado com ele sobre os ciúmes, que estava sufocada, e deu dois meses para ele se ajustar. Ela não deveria ter dado esse prazo, mas ela jamais acreditou que ele era capaz disso. Nem nós. Eu falava bem do Jonas para as pessoas, que ele era tranquilo e prestativo. Não tem como explicar, ele enganou todo mundo. Em momento algum ele pensou nos filhos da minha irmã. No filho dele."

FILHO AINDA NÃO SABE DO CRIME

"O filho mais novo da minha irmã, de 8 anos, ainda não sabe o que aconteceu. Mas ele pergunta pela mãe, sente falta. Hoje eles se falaram ao telefone e ele cobrou que ela não estava respondendo as mensagens dele. Mas ele nem sabe que ela está no hospital. Optamos por não contar porque queremos protegê-lo. O estado dela ficou muito grave. Então ele está em minha casa, com meus filhos, até ela ficar um pouco melhor.

Além da recuperação da minha irmã, estamos focados na prisão do Jonas. Sabemos que a polícia está trabalhando e temos essa esperança. A gente não sente ódio, mas uma revolta. Ele não poderia ter feito isso. O colocamos dentro de casa e ele traiu nossa confiança. Meus pais estão arrasados."

RECUPERAÇÃO