Irmãos são condenados por morte de técnico em trama de ciúmes e traição no ES

Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória, em 2022 Crédito: Archimedis Patrício

Os três foram condenados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, considerando motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, e corrupção de menores. Ao todo, as penas somam 93 anos, oito meses e dez dias de prisão, que devem ser cumpridas em regime fechado.

Foram condenados:

Jadiane Nascimento de Souza (Jade) , ex-companheira da vítima, condenada a 32 anos, 1 mês e 10 dias;



, ex-companheira da vítima, condenada a 32 anos, 1 mês e 10 dias; Jadiel Martins de Souza Filho (Neném) , irmão de Jadiane, condenado a 34 anos, 4 meses e 10 dias;



, irmão de Jadiane, condenado a 34 anos, 4 meses e 10 dias; Jhonorton Dias Souto (Jhon), apontado como um dos executores, condenado a 27 anos, 2 meses e 20 dias.



Além do homicídio, os irmãos Jadiane e Jadiel foram condenados por furto, enquanto Jadiel e Jhonorton também foram condenados por ocultação de cadáver. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Monteiro, que sustentou os fatos que constam na denúncia e atuou pela condenação.

Suspeitos presos pela morte de José Marcos Delfino Chaves: Jadiel Martins de Souza Filho (esquerda), Jadiane Nascimento de Souza (meio) e Jhonortton Dias Souto (direita) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após o crime, os acusados empurraram o corpo da vítima até um segundo nível de um paredão da pedreira. Entretanto, no dia seguinte, integrantes do tráfico da região ordenaram que Jadiel e Jhonorton retirassem o corpo do local. Com isso, os dois empurraram o cadáver até uma lagoa.

Posteriormente, ao perceber que o corpo estava boiando na água, Jadiel, junto de outros três acusados, retiraram o cadáver da lagoa, colocaram num veículo e deixaram em uma região do bairro Santa Luzia.

A mando de Jadiane, Jadiel furtou pertences como celular e cartões da vítima. Com os objetos, os irmãos e a adolescente realizaram compras e transferências de valores das contas bancárias de José Marcos Delfino Chaves.

Além dos réus julgados na terça-feira (11), outras três pessoas são envolvidas no crime e irão a julgamento no futuro, segundo o MPES, porque apresentaram recursos à Justiça.

A motivação do crime

Os irmãos convenceram a menor a marcar um encontro com a vítima, com a desculpa de que tinha terminado o namoro com Jadiel. No local do encontro, um bar em Resistência, Jadiane estava escondida, e avisou ao irmão quando o casal se encontrou.

A denúncia do MPES relata que Jadiel encontrou a vítima nos arredores do bar e ali começou o espancamento. O técnico José Marcos foi levado até o alto do morro. Jadiane e a menor foram para casa, mas outros dois comparsas se reuniram ao grupo — Jhonortton e um menor. Ele foi agredido com pedaços de madeira e um machado.