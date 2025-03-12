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Caso de 2022

Irmãos são condenados por morte de técnico em trama de ciúmes e traição no ES

A vítima foi encontrada com sinais de tortura no bairro Santa Luzia, em Vitória; foram 13 horas de julgamento, entre a manhã e a tarde de terça-feira (11)

Publicado em 12 de Março de 2025 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2025 às 08:36
Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória
Policiais civis e militares estiveram no local onde homem foi encontrado morto em Vitória, em 2022 Crédito: Archimedis Patrício
A Justiça condenou três pessoas — dois irmãos e um comparsa deles — pela morte do técnico em Telecomunicações José Marcos Delfino Chaves, assassinado em junho de 2022 na região da pedreira do bairro Joana D'Arc, em VitóriaA vítima foi encontrada morta no dia seguinte, com sinais de tortura, no bairro Santa Luzia, também na Capital. Foram 13 horas de julgamento, entre a manhã e a tarde de terça-feira (11), até que a sentença fosse anunciada no Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Vitória.
Os três foram condenados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, considerando motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, e corrupção de menores. Ao todo, as penas somam 93 anos, oito meses e dez dias de prisão, que devem ser cumpridas em regime fechado.
Foram condenados:
  • Jadiane Nascimento de Souza (Jade), ex-companheira da vítima, condenada a 32 anos, 1 mês e 10 dias;
  • Jadiel Martins de Souza Filho (Neném), irmão de Jadiane, condenado a 34 anos, 4 meses e 10 dias;
  • Jhonorton Dias Souto (Jhon), apontado como um dos executores, condenado a 27 anos, 2 meses e 20 dias.
Além do homicídio, os irmãos Jadiane e Jadiel foram condenados por furto, enquanto Jadiel e Jhonorton também foram condenados por ocultação de cadáver. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Monteiro, que sustentou os fatos que constam na denúncia e atuou pela condenação.
Suspeitos presos pela morte de José Marcos Delfino Chaves: Jadiel Martins de Souza Filho (esquerda), Jadiane Nascimento de Souza (meio) e Jhonortton Dias Souto (direito)
Suspeitos presos pela morte de José Marcos Delfino Chaves: Jadiel Martins de Souza Filho (esquerda), Jadiane Nascimento de Souza (meio) e Jhonortton Dias Souto (direita) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após o crime, os acusados empurraram o corpo da vítima até um segundo nível de um paredão da pedreira. Entretanto, no dia seguinte, integrantes do tráfico da região ordenaram que Jadiel e Jhonorton retirassem o corpo do local. Com isso, os dois empurraram o cadáver até uma lagoa.
Posteriormente, ao perceber que o corpo estava boiando na água, Jadiel, junto de outros três acusados, retiraram o cadáver da lagoa, colocaram num veículo e deixaram em uma região do bairro Santa Luzia.
A mando de Jadiane, Jadiel furtou pertences como celular e cartões da vítima. Com os objetos, os irmãos e a adolescente realizaram compras e transferências de valores das contas bancárias de José Marcos Delfino Chaves.
Além dos réus julgados na terça-feira (11), outras três pessoas são envolvidas no crime e irão a julgamento no futuro, segundo o MPES, porque apresentaram recursos à Justiça.

A motivação do crime

A vítima é José Marcos Delfino Chaves, na época com 46 anos, ex-companheiro de Jadiane. O relato é de que ela contou para o irmão (Jadiel) que o seu ex estaria tendo um relacionamento sexual com uma adolescente, que era namorada de Jadiel.
Os irmãos convenceram a menor a marcar um encontro com a vítima, com a desculpa de que tinha terminado o namoro com Jadiel. No local do encontro, um bar em Resistência, Jadiane estava escondida, e avisou ao irmão quando o casal se encontrou.
A denúncia do MPES relata que Jadiel encontrou a vítima nos arredores do bar e ali começou o espancamento. O técnico José Marcos foi levado até o alto do morro. Jadiane e a menor foram para casa, mas outros dois comparsas se reuniram ao grupo — Jhonortton e um menor. Ele foi agredido com pedaços de madeira e um machado.
Um tempo depois tiveram que retornar ao local, tiraram a vítima da água, colocaram em um carro e levaram para uma área atrás de um supermercado, desta vez no bairro Santa Luiza.

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