Em Laranja da Terra

Indiciado professor que usou mesma agulha em teste sanguíneo de alunos no ES

Polícia Civil concluiu inquérito do caso; após ocorrido, estudantes realizaram testes rápidos e resultados deram negativos para doenças como sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV

Publicado em 30 de junho de 2025 às 13:22

Lâmina com o sangue retirado com a mesma agulha ante uma testagem sanguínea em aula de Química, em Laranja da Terra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O caso chegou ao conhecimento da Polícia no dia 14 de março deste ano, por meio do relato do pai de uma das alunas do colégio. Ele informou que a filha, aluna da escola, disse que o professor realizou uma aula prática de verificação de tipo sanguíneo utilizando a mesma agulha em vários alunos, com a higienização apenas das mãos dos estudantes com álcool 70%. O homem também afirmou que dezenas de alunos, colegas da menina, estavam procurando a Unidade Básica de Saúde do município para realizar testes rápidos, suspeitando de um procedimento que contraria as normas de saúde.>

Segundo o delegado Guilherme Eberhard Soares, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra, a diretora da escola informou à equipe policial que o professor vinha realizando o procedimento desde o dia 7 de março e que acionou a equipe de saúde do município, que encaminhou os estudantes para a realização de exames. Após o ocorrido, o docente da disciplina de química foi demitido da instituição de ensino. >

"Durante o inquérito policial, o professor admitiu ter realizado a aula prática nos dias 13 e 14 de março de 2025, com visualização de células sanguíneas em microscópio. Ele alegou ter higienizado a lanceta de metal com água corrente, água destilada e álcool 70% entre cada uso”, informou o delegado.>

>

A diretora da escola afirmou que o professor não tinha autorização da equipe pedagógica para essa aula prática e que a escola não possuía material descartável para tal procedimento, que requer autorização da equipe pedagógica e dos pais Delegado Guilherme Eberhard Soares Titular da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra

Durante as oitivas, alunas que participaram da aula confirmaram que a mesma agulha foi utilizada em todos, com higienização entre os usos, e que não houve pedido de autorização aos pais. Ao fim do inquérito, a autoridade policial concluiu que a materialidade e a autoria do crime estão demonstradas, ressaltando que a conduta do professor criou uma situação de perigo concreto e iminente à saúde dos estudantes.>

“A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica informou que todos os alunos e o professor realizaram testes rápidos (sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV) e sorologias complementares, com resultados negativos até o momento. No entanto, o inquérito ressalta que o crime de perigo concreto, tipificado no Artigo 132 do Código Penal, não exige a ocorrência de dano efetivo, mas sim a criação de uma situação de perigo”, afirmou o delegado.>

A utilização da mesma lanceta em múltiplos alunos, sem a devida esterilização, configura um risco real e iminente de contaminação Guilherme Eberhard Soares Titular da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra

A reportagem de A Gazeta tentou contato com a defesa do professor e deixa este espaço em aberto para um posicionamento.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta