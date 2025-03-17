Aula em escola do ES vira caso de polícia após turma parar em hospital

A Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra recebeu a informação de que alunos de uma escola necessitavam de atendimento urgente. Vale ressaltar que cabe à Secretaria Estadual de Educação, juntamente com outros órgãos estaduais, esclarecer os detalhes sobre o ocorrido dentro da unidade escolar.

Diante da demanda, a Secretaria acionou o médico plantonista do hospital e a Vigilância Epidemiológica do município, estruturando uma linha de ação imediata. Além disso, foi feito contato com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que orientou sobre os protocolos e medidas a serem adotadas na ocasião.

Foram prestados 44 atendimentos, pelas equipes do Hospital Municipal de Laranja da Terra e da Unidade Básica de Saúde da sede. Todos os atendidos estavam em boas condições de saúde, sem apresentar sintomas incomuns ou agravantes.

A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o caso de perto prestando apoio aos alunos e familiares.