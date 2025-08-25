Na Serra

"Inadmissível que o tráfico faça vítimas inocentes no ES", diz OAB

Entidade afirma que vai acompanhar o caso ocorrido em Balneário Carapebus e reforça que não compactua com condutas criminosas, mesmo quando envolvem advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES) repudiou o ataque que vitimou Alice Rodrigues, de seis anos, na noite de domingo (24), em Balneário Carapebus, na Serra, e cobrou apuração rigorosa do caso. Em nota, a entidade classificou como “inadmissível” que a guerra do tráfico continue fazendo vítimas inocentes no Estado e defendeu medidas efetivas para proteger famílias, especialmente crianças e jovens.

A OAB-ES informou que acompanhará de perto as investigações, principalmente em relação à participação de uma advogada no crime. A instituição reforçou que “jamais protegerá condutas criminosas” e que exigirá o rigor da lei contra os envolvidos, independentemente da profissão.

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no ataque a tiros que matou Alice Rodrigues. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) afirmou, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (25), que os presos são: dois atiradores, um olheiro, uma pessoa que auxiliaria na fuga e dois mandantes do ataque (uma advogada e o marido dela).

A criança foi atingida na nuca quando estava no banco traseiro do carro. O pai e a mãe da menina, que está grávida, também estavam no veículo. O pai foi atingido de raspão e mãe ficou ferida com estilhaços. Segundo o secretário de Estado de Segurança e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o crime está ligado à disputa entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ele afirmou que o ataque foi uma represália a outras ações nos dias anteriores e teria como alvo integrantes de um desses grupos criminosos, mas a família – que voltava da praia – foi confundida com criminosos.

O secretário Leonardo Damasceno explicou que a prisão dos suspeitos aconteceu em etapas. Dois homens apontados como atiradores foram detidos pela Força Tática da Polícia Militar logo após o crime. Durante as diligências, outros quatro envolvidos foram localizados: a advogada e o marido dela – que seriam supostos mandantes, um olheiro e uma pessoa que auxiliaria na fuga. Na casa da mulher presa, segundo a Sesp, foram apreendidos um fuzil, uma pistola 9 mm e munições das duas armas.

A Sesp divulgou que, conforme apontaram as investigações até o momento, o carro da família, um Peugeot 207 prata, foi atingido por diversos disparos feitos de dentro de um Fiat Argo branco, que teria sido alugado pelos criminosos que cometeram o ataque. Alice foi atingida na nuca e chegou a ser levada pelos pais para o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, mas morreu logo após dar entrada na unidade. A perícia da Polícia Científica identificou pelo menos quatro perfurações no veículo onde estava a vítima.

Na Íntegra | Nota OAB-ES "A OAB-ES repudia e cobra a apuração rigorosa, assim como respostas efetivas das autoridades, em relação ao ataque que vitimou uma criança de seis anos no município da Serra. É inadmissível que a guerra do tráfico esteja fazendo no Estado vítimas inocentes de forma covarde - como aconteceu recentemente em Vila Velha. É preciso adotar medidas efetivas para preservar a vida das famílias, em especial das nossas crianças e jovens, que veem futuro interrompido pela violência. Vamos acompanhar de perto as investigações, em especial da advogada supostamente envolvida neste caso de brutal violência na Serra. A OAB estará sempre a postos para defender a boa advocacia, mas jamais para proteger condutas criminosas. Aos que cometem crimes, sejam eles advogados ou não, vamos exigir o rigor da lei".

