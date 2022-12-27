Homem vai para festa de São Benedito armado e acaba preso no ES

Arma de calibre 9 mm apreendida pela corporação Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta segunda (26) um homem por porte ilegal de arma de fogo, em uma área próxima da BR 101 na Serra. Durante a abordagem, ele contou que iria participar das festividades de São Benedito, padroeiro do município.

A corporação informou que realizava fiscalização na região onde ocorre a festa, quando abordou um Toyota/Corolla com placa de Cariacica. Como o veículo aparentava alteração nos números identificadores (chassi e placa), a PRF fez uma busca no interior do carro.

Ao abrir o porta luvas, os policiais encontraram uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, carregada com 18 cartuchos intactos. O homem não informou o motivo de estar portando a arma, uma vez que o mesmo não possui a autorização legal.

"Diante dos fatos, por configurarem o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o envolvido foi encaminhado para polícia judiciária do município, juntamente com a arma de fogo e os respectivos cartuchos", informou a corporação.