Homem vai para festa de São Benedito armado e acaba preso no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta segunda (26) um homem por porte ilegal de arma de fogo, em uma área próxima da BR 101 na Serra. Durante a abordagem, ele contou que iria participar das festividades de São Benedito, padroeiro do município.
A corporação informou que realizava fiscalização na região onde ocorre a festa, quando abordou um Toyota/Corolla com placa de Cariacica. Como o veículo aparentava alteração nos números identificadores (chassi e placa), a PRF fez uma busca no interior do carro.
Ao abrir o porta luvas, os policiais encontraram uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, carregada com 18 cartuchos intactos. O homem não informou o motivo de estar portando a arma, uma vez que o mesmo não possui a autorização legal.
"Diante dos fatos, por configurarem o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o envolvido foi encaminhado para polícia judiciária do município, juntamente com a arma de fogo e os respectivos cartuchos", informou a corporação.
Já para o veículo não foi identificada alteração dos seus identificadores, sendo liberado para outro condutor.