Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagra na Serra

Homem vai para festa de São Benedito armado e acaba preso no ES

O carro do suspeito foi abordado pela PRF por estar com alteração nos números identificadores. Mesmo sem autorização de porte, ele carregava uma de calibre 9 mm

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2022 às 21:24
Arma de calibre 9 mm apreendida pela corporação
Arma de calibre 9 mm apreendida pela corporação Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta segunda (26) um homem por porte ilegal de arma de fogo, em uma área próxima da BR 101 na Serra. Durante a abordagem, ele contou que iria participar das festividades de São Benedito, padroeiro do município.
A corporação informou que realizava fiscalização na região onde ocorre a festa, quando abordou um Toyota/Corolla com placa de Cariacica. Como o veículo aparentava alteração nos números identificadores (chassi e placa), a PRF fez uma busca no interior do carro.
Ao abrir o porta luvas, os policiais encontraram uma pistola marca Taurus, calibre 9 mm, carregada com 18 cartuchos intactos. O homem não informou o motivo de estar portando a arma, uma vez que o mesmo não possui a autorização legal.
"Diante dos fatos, por configurarem o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o envolvido foi encaminhado para polícia judiciária do município, juntamente com a arma de fogo e os respectivos cartuchos", informou a corporação.
Já para o veículo não foi identificada alteração dos seus identificadores, sendo liberado para outro condutor.

Veja Também

Adolescente é apreendido suspeito de matar e jogar corpo em rio no ES

Detento teria sido morto em Cachoeiro por suspeita de ser “x9”

Mulher é baleada no pé durante arrastão em ônibus do Transcol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados