Mulher de 55 anos está com bala alojada no pé após arrastão Crédito: Fabrício Christ

Uma dona de casa de 55 anos – que preferiu não ser identificada – levou um tiro no pé durante um arrastão nesse sábado (24), dentro de um coletivo que fazia o percurso entre Vitória Vila Velha . A ação criminosa aconteceu dentro de um veículo da linha 559, onde estavam pelo menos outras 40 pessoas.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que os criminosos, dois homens e uma mulher, entraram no veículo perto de uma praça na Ilha do Príncipe, em Vitória. O ônibus seguia para o Terminal de São Torquato, em Vila Velha.

"Ficaram todos juntos lá atrás. Um foi lá para frente e falou 'assalto, assalto'. Aí todo mundo gritou. A mulher ficou 'dá, dá, vamos', abriu minha bolsa e pegou o celular de todo mundo. O 'safado' atrás soltou o tiro no chão, e aí pegou no meu pé", relembrou.

Your browser does not support the audio element. Mulher é baleada no pé durante arrastão em ônibus do Transcol

Conforme a dona de casa contou, apesar de ninguém ter reagido ao assalto, o suspeito atirou três vezes para o chão. Um dos disparos atingiu o pé dela e segue alojado. "Eu fiquei nervosa, não esperava. Nunca fui assaltada. Fiquei doida. Comecei a gritar, de tanta dor", disse.

Local onde os três suspeitos subiram para fazer o arrastão no ônibus Crédito: Fabrício Christ

Depois de atirarem, os criminosos mandaram o motorista parar o coletivo quando o veículo e fugiram em direção ao município de Cariacica.

Na hora dos tiros, segundo ela, os passageiros entraram em pânico: "Foi muito desespero. Todo mundo gritou, por causa do meu pé. Doeu muito. Aí o pessoal gritou: ''Vamos levar para o hospital, muito sangue'. O motorista saiu correndo (com o veículo em direção ao hospital)", contou.

Na sequência, o condutor do ônibus dirigiu até um hospital para socorrer a dona de casa. Ela recebeu os primeiros socorros no Hospital dos Ferroviários e depois foi transferida para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, ambas em Vila Velha.

A vítima também afirmou que mora em Forte São João, na Capital capixaba, e estava a caminho da casa da irmã, em São Torquato, para passar o natal com a família. O que era para ser um momento alegre, porém, virou de preocupação.

"[Meu Natal] foi péssimo. Fiquei nervosa. 'Vou ficar internada, vou operar meu pé'. Mas não precisou não, graças a Deus. Agora eu fiquei com medo [de andar novamente de ônibus]" X. - Dona de casa

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou em nota.