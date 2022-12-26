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Violência

Mulher é baleada no pé durante arrastão em ônibus do Transcol

O coletivo seguia para o Terminal de São Torquato, em Vila Velha, quando três suspeitos embarcaram e anunciaram o assalto. Dona de casa de 55 anos está com a bala alojada no corpo

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2022 às 16:19
Mulher de 55 anos está com bala alojada no pé após arrastão em ônibus
Mulher de 55 anos está com bala alojada no pé após arrastão Crédito: Fabrício Christ
Uma dona de casa de 55 anos – que preferiu não ser identificada – levou um tiro no pé durante um arrastão nesse sábado (24), dentro de um coletivo que fazia o percurso entre Vitória e Vila Velha. A ação criminosa aconteceu dentro de um veículo da linha 559, onde estavam pelo menos outras 40 pessoas. 
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que os criminosos, dois homens e uma mulher, entraram no veículo perto de uma praça na Ilha do Príncipe, em Vitória. O ônibus seguia para o Terminal de São Torquato, em Vila Velha.
"Ficaram todos juntos lá atrás. Um foi lá para frente e falou 'assalto, assalto'. Aí todo mundo gritou. A mulher ficou 'dá, dá, vamos', abriu minha bolsa e pegou o celular de todo mundo. O 'safado' atrás soltou o tiro no chão, e aí pegou no meu pé", relembrou. 
Mulher é baleada no pé durante arrastão em ônibus do Transcol
Conforme a dona de casa contou, apesar de ninguém ter reagido ao assalto, o suspeito atirou três vezes para o chão. Um dos disparos atingiu o pé dela e segue alojado. "Eu fiquei nervosa, não esperava. Nunca fui assaltada. Fiquei doida. Comecei a gritar, de tanta dor", disse. 
Local onde os três suspeitos subiram para fazer o arrastão no ônibus
Local onde os três suspeitos subiram para fazer o arrastão no ônibus Crédito: Fabrício Christ
Depois de atirarem, os criminosos mandaram o motorista parar o coletivo quando o veículo e fugiram em direção ao município de Cariacica.
Na hora dos tiros, segundo ela, os passageiros entraram em pânico: "Foi muito desespero. Todo mundo gritou, por causa do meu pé. Doeu muito. Aí o pessoal gritou: ''Vamos levar para o hospital, muito sangue'. O motorista saiu correndo (com o veículo em direção ao hospital)", contou.
Na sequência, o condutor do ônibus dirigiu até um hospital para socorrer a dona de casa. Ela recebeu os primeiros socorros no Hospital dos Ferroviários e depois foi transferida para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, ambas em Vila Velha.
A vítima também afirmou que mora em Forte São João, na Capital capixaba, e estava a caminho da casa da irmã, em São Torquato, para passar o natal com a família. O que era para ser um momento alegre, porém, virou de preocupação. 
"[Meu Natal] foi péssimo. Fiquei nervosa. 'Vou ficar internada, vou operar meu pé'. Mas não precisou não, graças a Deus. Agora eu fiquei com medo [de andar novamente de ônibus]"
X. - Dona de casa
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou em nota. 
A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para dar mais informações sobre o caso. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.

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