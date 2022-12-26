Adolescente é apreendido suspeito de matar e jogar corpo em rio no ES

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de assassinar um homem e jogar o corpo da vítima em um rio, no bairro Colina, município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de novembro. O adolescente foi apreendido no último dia 19 e confessou o crime, no entanto, a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (26) pela Polícia Civil.
Policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e a equipe k9 do 11º Batalhão da Polícia Militar participaram da operação para cumprir o mandado de apreensão contra o adolescente. As equipes realizaram buscas na Rodovia do Café, Zona Rural de Barra de São Francisco, onde localizaram o suspeito em uma casa.
Os policiais realizaram cerco no local, O adolescente tentou esconder objetos quando percebeu a presença dos policiais, no entanto, foi alcançado e imobilizado pela equipe. Durante buscas na casa, foram localizadas no quarto do adolescente duas armas, uma espingarda e um revólver calibre .38, sendo uma delas a que foi utilizada no crime, 18 munições do mesmo calibre, uma porção de maconha, 156 pedras de crack embaladas para venda e material para embalar entorpecentes.
Segundo o delegado titular da 14ª Delegacia Regional, Leonardo Forattini, o menor confessou ter participado do homicídio e declarou ainda ter jogado o corpo da vítima em um rio.
De acordo com a PC, o adolescente permanece à disposição da Justiça.