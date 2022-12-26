Adolescente é apreendido suspeito de matar e jogar corpo em rio no ES

Os policiais realizaram cerco no local, O adolescente tentou esconder objetos quando percebeu a presença dos policiais, no entanto, foi alcançado e imobilizado pela equipe. Durante buscas na casa, foram localizadas no quarto do adolescente duas armas, uma espingarda e um revólver calibre .38, sendo uma delas a que foi utilizada no crime, 18 munições do mesmo calibre, uma porção de maconha, 156 pedras de crack embaladas para venda e material para embalar entorpecentes.