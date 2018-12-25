Homem tenta matar mulher no Natal e acaba morto pelo sogro em Vitória

Marido tenta matar mulher no Natal e acaba morto pelo sogro em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Um homem de 29 anos tentou matar a mulher, uma dona de casa de 36 anos, e acabou morto pelo próprio sogro que tentava defender a filha. O crime aconteceu no Morro do Romão, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (25).

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 4h, enquanto a família participava de uma festividade de Natal. A dona de casa namorou com o acusado durante um ano.

A mulher contou que morava com os três filhos dela e com o homem, identificado como Luciano Freitas da Silva, que não tinha histórico de violência. Porém, de acordo com a dona de casa, Luciano seria usuário de drogas e eles brigavam já que ela não aceitava isso.

Marido tenta matar mulher no Natal e acaba morto pelo sogro em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Na última sexta-feira, a dona de casa expulsou Luciano de casa após o acusar de furtar o celular da filha dela para comprar drogas. Ele, porém, não aceitou a separação e também a acusação de furto.

Na madrugada desta terça-feira, enquanto a dona de casa estava com os filhos e outros familiares na ceia de Natal, Luciano apareceu na casa em que moravam e exigiu que ela saísse, tentando arrombar o portão da frente. Mesmo com a dona de casa e o pai pedindo para o acusado ir embora, ele continuou socando o portão até que os dois decidiram abrir.

Bastante alterado, Luciano xingou e ameaçou de morte a dona de casa com uma faca. Ele chegou a esfaquear a mulher no braço, quando o pai dela, Argemiro de Souza, de 68 anos, viu a cena e partiu para cima do homem a fim de salvar a vida da filha.

Argemiro conta que conseguiu desarmar Luciano, eles entraram em luta corporal, trocaram socos no chão e ele atingiu o homem com duas facadas. Luciano morreu no local e Argemiro ficou levemente ferido pelo fato de ter caído no chão.

Argemiro de Souza Crédito: Marcelo Prest

"Eu nunca imaginei que um dia eu iria matar uma pessoa, mas ali naquela situação ou ele tirava a vida da minha filha ou faria algo comigo e não vi outra saída. Estávamos em uma linda festa de Natal", disse Argemiro na DHPP.

A própria dona de casa acionou a Polícia Militar e o Samu, mas quando as equipes chegaram o homem já estava sem vida. Argemiro aguardou a Polícia no local e foi encaminhado para a DHPP, onde prestou esclarecimentos na manhã desta terça.

A mulher foi encaminhada para o São Lucas e aguardava na DHPP a decisão do delegado sobre o pai. Argemiro foi liberado no fim da manhã desta terça-feira (25) já que o delegado considerou legítima defesa.

Os investigadores confirmaram que Luciano tinha passagem por homicídio e estava solto por conta de um alvará que conseguiu.