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Violência

Homem tenta matar esposa com enxada em Cachoeiro

O suspeito conseguiu fugir do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 15:14

Publicado em 01 de Março de 2018 às 15:14

As vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma idosa de 78 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (28) no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O suspeito do crime é o marido dela, que conseguiu fugir logo após a agressão.
A vítima contou para o Corpo de Bombeiros que foi agredida pelo companheiro após uma discussão. Ele teria usado uma enxada para golpeá-la no braço. A idosa foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.
O suspeito ainda não foi detido. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia da Mulher de Cachoeiro.
MAIS VIOLÊNCIA
Um jovem de 19 anos foi baleado na noite desta quarta-feira no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele contou para a Polícia Militar que, por volta das 21h, estava em um posto de combustíveis quando chegaram dois homens em uma motocicleta e o carona começou a atirar.
Ele foi atingido na perna e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, mas a unidade não informou o estado de saúde. A Delegacia de Crimes Contra a Vida vai investigar o caso.
 

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