Inconformado com término

Homem tenta esfaquear a ex na frente de delegacia e é preso em Cariacica

Suspeito se recusa aceitar que a jovem de 25 anos tenha um novo relacionamento; atual namorado da vítima também chegou a ser agredido pelo homem

2 min de leitura min de leitura

A confusão aconteceu, inclusive, na frente da 4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica. (Ricardo Medeiros)

Um homem de 28 anos foi preso após fazer uma série de ameaças e agredir a ex-companheira e o atual companheiro dela, inclusive quando as vítimas estavam em frente à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, no último domingo (3). A vítima das agressões relatou ter tido um relacionamento com o suspeito por cinco anos, mas afirmou que eles não estão mais juntos há três anos. O ex-companheiro, porém, se recusa a aceitar que a jovem de 25 anos tenha um novo relacionamento. Ele foi preso pela Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria invadido a residência onde o casal estava, no bairro Nova Valverde, em Cariacica, ainda na noite de sábado (2). A mulher e o atual companheiro dela teriam sido agredidos. O suspeito teria prometido voltar ao local. Por este motivo, as duas vítimas saíram da casa e foram para outra casa, no bairro Nova Brasília.

Ainda segundo o boletim, o agressor teria voltado à residência onde o casal estava inicialmente. Sem encontrar ninguém, ele teria recolhido cartões da vítima e quebrado objetos na casa. O suspeito ainda descobriu onde ficava a residência do atual companheiro da ex dele e voltou a fazer ameaças. Na manhã de domingo (3), as duas vítimas das agressões voltaram para a residência no bairro Nova Valverde. O suspeito voltou ao local e agrediu a mulher com socos na cabeça, além de quebrar o carro do homem, indo embora em seguida, ameaçando que voltaria para matar o casal.

Com medo das novas ameaças e agressões, o casal foi até a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Durante o trajeto, o homem seguiu os dois e, quando chegaram ao local, o suspeito desceu da moto com uma faca em mãos e tentou atingir a ex-companheira. Houve uma confusão fora da delegacia. O namorado da vítima, que também havia sido agredido, deu ré e bateu na moto do suspeito.

Durante a confusão, o suspeito foi detido por um policial civil que saiu para ajudar, e a faca que estava com ele foi apreendida. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não localizou acionamento no bairro.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria e vandalismo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, confirmou que Adriel Bruno Alves de Oliveira está no Centro de Triagem de Viana desde domingo (3).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta