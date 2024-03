Chefe do tráfico é preso após atirar contra PM e invadir casa em Cariacica

Ryan Fontoura Ribeiro, conhecido como Cidy, foi preso em flagrante após ser detido pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santo André

Um jovem de 21 anos, apontado como chefe do tráfico do bairro Santa Bárbara, em Cariacica, foi detido em flagrante após atirar contra a Polícia Militar no bairro Santo André, no mesmo município, na tarde de domingo (3). Conforme boletim de ocorrência, Ryan Fontoura Ribeiro, conhecido como Cidy, chegou a invadir uma casa na região ao fugir dos policiais.

Após o confronto, Ryan invadiu uma residência para se esconder e começado a ameaçar o proprietário da casa. Ainda conforme o no boletim de ocorrência, os militares encontraram o jovem escondido no quarto do morador, ainda com a arma utilizada no confronto.