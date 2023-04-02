Homem tenta entrar em bar, luta com PM à paisana e acaba morto em Linhares

Um homem identificado como Joâo Antônio Molina, 33 anos, morreu após ser baleado na madrugada deste domingo (2), no centro de Linhares, no Norte do Estado. Ele teria tentando entrar em um bar e ferido um policial militar com golpes de faca, antes de ser morto a tiros pelo próprio PM, que estava à paisana.
De acordo com o boletim de ocorrência, um homem, que se identificou como guarda civil de Linhares, contou à Polícia Militar que estava fazendo a segurança da portaria de um estabelecimento quando foi surpreendido por João, que estaria alterado e segurando uma garrafa de cerveja. O guarda disse ainda que esse homem teria tentado entrar diversas vezes no bar. Como não conseguiu, teria, então, saído do local.
O guarda ainda relatou que teria notado um objeto semelhante a uma faca na cintura de João, que, ao atravessar a rua, trombou com o policial militar à paisana. João, então, teria pegado o objeto que estava em sua cintura e ferido o PM no braço. Ainda caído, o militar chegou a ser agredido novamente, antes de pegar a arma e atirar contra o agressor.
João chegou a correr após ser atingido pelos disparos, mas caiu entre os carros que estavam estacionados no local e morreu. Ao perceber que estava sem o movimento do braço e com sangramento excessivo, o policial se deslocou, por meios próprios, para o Hospital Geral de Linhares, onde recebeu atendimento médico.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo de João foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares. E acrescentou que a arma do policial militar foi apreendida e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.