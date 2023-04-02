Homem tenta entrar em bar, luta com PM à paisana e acaba morto em Linhares

O guarda ainda relatou que teria notado um objeto semelhante a uma faca na cintura de João, que, ao atravessar a rua, trombou com o policial militar à paisana. João, então, teria pegado o objeto que estava em sua cintura e ferido o PM no braço. Ainda caído, o militar chegou a ser agredido novamente, antes de pegar a arma e atirar contra o agressor.