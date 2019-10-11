Morte em Cariacica

Homem se entrega à polícia, mas é orientado a ir em outra delegacia no ES

"Os policiais nos informaram que não acharam o mandado de prisão do meu filho e que, por isso, não podiam prender ele", disse a mãe de Diego Quaresma, vulgo Nego, 36 anos. Ela acompanhou o filho na delegacia

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 12:43 - Atualizado há 6 anos

Uma situação inusitada foi registrada na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, nesta quinta-feira (10). Convencido pela mãe após voltar para casa, Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, acusado de matar o adolescente Eric Souza Casati, de 17 anos, e de ferir outras três pessoas no bairro Santa Luzia, em Cariacica, no final de setembro, decidiu se apresentar a polícia.

Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, foi preso após se apresentar à polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A dona de casa de 58 anos contou que na quinta-feira saiu com o filho, de táxi, do bairro Tabajara, em Cariacica, até Cobilândia, em Vila Velha, onde funciona provisoriamente a Delegacia Regional de Cariacica. Com a impossibilidade da prisão, Quaresma e a mãe voltaram para casa. Na manhã desta sexta-feira (11), o acusado foi preso após se apresentar com a mãe na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Jardim América. O comparsa dele, Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, está foragido.

Na Delegacia, mãe e filho foram informados pelos policiais que Quaresma não poderia ser preso. "Ontem (quinta-feira) à noite, os policiais informaram que não acharam o mandado de prisão do meu filho e que, por isso, não podiam prender ele. Aí mandaram a gente ir para a DHPP de Cariacica. Como já estava de noite, a gente veio hoje (sexta-feira)", disse a dona de casa de 58 anos, na recepção da Delegacia de Homicídios.

O OUTRO LADO

O delegado Eduardo Khaddour, da DHPP de Cariacica, informou que o mandado de prisão constava como restrito, por isso, não pode ser consultado na Delegacia de Cobilândia. Para o delegado, é temerário acreditar na versão informada pela mãe de Quaresma.

"Às vezes, o mandado pode estar dentro do inquérito policial e ainda não foi atualizado no sistema, mas isso é normal. Era o caso dele (Quaresma). O que tenho de deixar bem claro é que eu não tenho essa informação (de que o acusado e a mãe foram à delegacia). Normalmente, quando vai, os policiais entram em contato conosco", enfatizou.

O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de setembro. Segundo as vítimas, dois homens entraram em uma casa portando facas e desferindo golpes contra quem estava na residência. Na ocasião, o jovem Eric Souza Casati foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

O CRIME

Outras três pessoas foram atingidas por golpes de faca: a mãe de Eric, a auxiliar de lavanderia Rosiani Gregório, 32; a avó do jovem, Rosilene Gregório, 54; e o companheiro da mãe de Eric, Cássio Machado Rosa, 32. Rosiani foi atingida superficialmente no braço e recebeu alta no mesmo dia. Rosilene foi atingida nas costas, precisou ser internada e foi liberada no dia seguinte. Já Cássio passou por uma cirurgia após uma lesão nos rins, recebeu alta e está sob cuidados em casa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta