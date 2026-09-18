Homem que matou noiva e jogou corpo em piscina é condenado a 24 anos no ES

Em 18 de agosto de 2020, Euzineia Loyola Baptista foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no sítio da família dela, no município de Anchieta, onde havia passado o fim de semana com o noivo e outros parentes.





A vítima morava com os pais no bairro Kubitschek, em Guarapari, e parou de fazer contato na manhã anterior, quando saiu acompanhada do noivo com destino a Vitória.





Preocupados, os familiares ligaram para Alex, que disse que a noiva havia embarcado em um ônibus para o bairro onde morava, mas a mulher nunca chegou.





Familiares ligaram para um vizinho do sítio e pediram para ele ver se ela estava lá. O vizinho foi até o local e estranhou o comportamento dos cachorros, que latiam em direção à piscina, coberta com uma lona.





Ao retirar a proteção, o vizinho encontrou o corpo de Euzineia e não havia sinais de arrombamento na casa, segundo a família. O corpo da vítima foi sepultado dias depois, em Guarapari.





Alex foi preso em 22 de agosto, em Venda Nova do Imigrante. Na época, segundo o delegado Luiz Carlos Pascoal, havia um mandado de prisão temporária contra o suspeito. A localização dele foi descoberta após uma internação.





“O procurado deu entrada no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, depois de ter tentado suicídio. O mandado foi repassado à Polícia Militar e ao delegado de plantão de Venda Nova do Imigrante para demais providências", informou Pascoal.





Após receber alta médica, o suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, depois, ao presídio.