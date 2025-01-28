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Em São Gabriel da Palha

Homem que matou e concretou melhor amigo em parede vai a júri no ES

Segundo a Promotoria, o réu Reginaldo Ludgero da Silva queria morar na casa Adair José da Silva e para isso matou e ocultou o corpo do amigo; caso foi descoberto em 2020
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 jan 2025 às 16:27

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 16:27

Acusado de matar e concretar o melhor amigo, Reginaldo Ludgero da Silva será julgado no dia 7 de fevereiro, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
Adair José da Silva, de 44 anos, desapareceu em 2016, e o corpo dele foi encontrado concretado na própria residência em janeiro de 2020.

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Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o réu e a vítima eram “melhores amigos”. Conforme a Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, o acusado queria morar na casa da vítima “de qualquer jeito” e, para isso, cometeu o crime: matou Adair e ocultou o corpo, e o concretou na parede da residência.
O caso só foi descoberto após denúncias anônimas que surgiram no final de 2019, revelando o crime brutal. 
Homem que matou e concretou melhor amigo em parede vai a júri no ES
Os ossos foram encontrados na parede da área de serviço
Ossos da vítima foram encontrados concretados na parede da casa no ano de 2020 Crédito: Polícia Civil

A cronologia do crime 

  • 16 de janeiro de 2020 - A Polícia Civil encontra uma ossada concretada na parede de uma casa em São Gabriel da Palha;

  • A polícia já informa no mesmo dia que os ossos poderiam ser de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 2016 e era morador da residência;

  • A polícia comunicou na época que o principal suspeito do crime, Reginaldo Ludgero da Silva, comprou a casa da vítima em novembro de 2016. Dias depois, a família registrou o desaparecimento de Adair. Na ocasião a polícia informou que investigou o desaparecimento e chegou até o suspeito, que apresentou um recibo da negociação do imóvel e disse que a vítima contou para ele que iria para outro Estado; 

  • O suspeito, Reginaldo Ludgero da Silva, é preso no mesmo dia em que a ossada foi encontrada;

  • Segundo a Polícia Civil, o caso teve uma reviravolta no final de 2019, quando denúncias anônimas informaram que o corpo do homem estava concretado na casa e o suspeito continuava morando no local. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram e não foi constatada nenhuma movimentação bancária ou telefônica de Adair desde o seu desaparecimento.

  • Diante disso, a Polícia Civil conseguiu uma autorização judicial para realizar buscas no imóvel, o suspeito acompanhou os trabalhos e negou que tinha um corpo na parede da casa. As escavações começaram pela cozinha, por outros cômodos e chegaram até a área de serviço onde os ossos foram encontrados no dia 16 de janeiro de 2020. O caso chocou a cidade de São Gabriel da Palha;

  • 09 de abril de 2020 - A Polícia Civil comunica que os exames realizados pela perícia da Polícia Científica (PCIES) confirmaram que a ossada encontrada concretada na residência, era de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde novembro de 2016.

Júri 

Às 9h do dia 7 de fevereiro ocorrerá a sessão do Tribunal do Júri que julgará o réu Reginaldo Ludgero da Silva pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. 

O outro lado

O advogado Hércules do Nascimento Capelli, que defende o acusado, lamentou a morte da vítima e se solidarizou com os amigos e familiares. Ele afirmou que, “processualmente falando, existem provas importantes que divergem da acusação em alguns pontos cruciais” e que, durante o julgamento, buscará “o esclarecimento de todos os fatos, para que a lei seja corretamente aplicada”.

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