Homem morre no hospital após ser baleado no Morro do Cabral em Vitória

Um homem de 32 anos, identificado como Roberto Lucas Oliveira da Silva, morreu após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, depois que foi baleado nessa quarta-feira (21), no Morro do Cabral, na Capital capixaba.

A mãe de Roberto, que pediu para não ter o nome divulgado, não soube dar detalhes sobre como o crime teria acontecido, mas contou à reportagem que ficou abalada ao saber da morte do filho. “Todo mundo tem família. Tiraram meu filho, que me dava bença todos os dias e dizia que me amava. Mataram como se ele fosse um animal”, disse.