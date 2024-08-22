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Violência

Homem morre no hospital após ser baleado no Morro do Cabral em Vitória

Roberto Lucas Oliveira da Silva, de 32 anos, foi atingido por vários tiros na quarta-feira (21) durante uma operação policial; mãe conversou com a reportagem sobre a morte do filho
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 ago 2024 às 13:59

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 13:59

Um homem de 32 anos, identificado como Roberto Lucas Oliveira da Silva, morreu após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, depois que foi baleado nessa quarta-feira (21), no Morro do Cabral, na Capital capixaba.
Roberto foi alvejado durante uma ação da polícia na região, sendo que era um dos principais alvos da operação. Ele reagiu à abordagem policial e acabou baleado. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.
Polícia Científica disse que foi acionada para ir ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), para onde a vítima foi levada com várias perfurações por disparos de arma de fogo. 

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Mulher morta na Ilha do Príncipe: o que dizem testemunhas, família e PM

A mãe de Roberto, que pediu para não ter o nome divulgado, não soube dar detalhes sobre como o crime teria acontecido, mas contou à reportagem que ficou abalada ao saber da morte do filho. “Todo mundo tem família. Tiraram meu filho, que me dava bença todos os dias e dizia que me amava. Mataram como se ele fosse um animal”, disse.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Roberto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Militar também foi procurada para informar sobre o atendimento à ocorrência e dar mais informações sobre a dinâmica do crime, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Correção

22/08/2024 - 4:55
Equivocadamente, o título e a reportagem informavam que a vítima havia sido baleada e morta na Ilha do Príncipe. A informação foi corrigida e o texto atualizado. 

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