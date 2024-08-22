Homem morre no hospital após ser baleado no Morro do Cabral em Vitória

Um homem de 32 anos, identificado como Roberto Lucas Oliveira da Silva, morreu após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, depois que foi baleado nessa quarta-feira (21), no Morro do Cabral, na Capital capixaba.
Roberto foi alvejado durante uma ação da polícia na região, sendo que era um dos principais alvos da operação. Ele reagiu à abordagem policial e acabou baleado. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.
A Polícia Científica disse que foi acionada para ir ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), para onde a vítima foi levada com várias perfurações por disparos de arma de fogo.
A mãe de Roberto, que pediu para não ter o nome divulgado, não soube dar detalhes sobre como o crime teria acontecido, mas contou à reportagem que ficou abalada ao saber da morte do filho. “Todo mundo tem família. Tiraram meu filho, que me dava bença todos os dias e dizia que me amava. Mataram como se ele fosse um animal”, disse.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Roberto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Militar também foi procurada para informar sobre o atendimento à ocorrência e dar mais informações sobre a dinâmica do crime, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Correção
22/08/2024 - 4:55
Equivocadamente, o título e a reportagem informavam que a vítima havia sido baleada e morta na Ilha do Príncipe. A informação foi corrigida e o texto atualizado.